Black Eyed Peas, Xoel y Franz Ferdinand ponen la guinda

Si Maluma calentó al público del Morriña Fest en la primera jornada, ayer la fiesta estuvo servida con Black Eyed Peas y Ozuna, dentro de un cartel en el que hubo sitio para el indie del coruñés Xoel López, el pop de Belén Aguilera y los ritmos modernos de Lost Frequencies y Duki. La banda británica de rock Franz Ferdinand cerró la segunda edición del evento, la primera de ellas en el estadio municipal de Riazor.



Al ‘shock’ inicial, el viernes, de ver el templo deportivista convertido en un recinto de conciertos, siguieron las ganas de festejar y de sacudirse los fantasmas de la pandemia, mezclándose en la pista un público de diversas edades e incluso rangos, ya que una de las que no quiso perderse evento fue la propia alcaldesa, Inés Rey, que disfrutó “a pie de campo” y se dejó hasta poner purpurina en la cara siguiendo la última tendencia festivalera.



Belén Aguilera abrió la tarde con temas como ‘Antagonista’ o ‘Camaleón’ para dar paso, después, a la electrónica del DJ Lost Frequencies, que provocó un auténtico “subidón’, según la organización del evento.



Xoel López inició su recital con ‘Joana’ y después de interpretar su tema ‘A serea e o mariñeiro’ se enfundó la camiseta del Deportivo –“en Primera, en Segunda o en Tercera, forza Depor”, proclamó, besando el escudo– y brindó con una Estrella Galicia para poner a todo el mundo a bailar con el clásico ‘La Bamba’, que sirvió de puente a ‘Tigre de Bengala’, con la que culminó el show.



Rap y ritmos latinos



El rap, que apenas había sonado en el festival en ambas jornadas, llegó con el argentino Duki y su potente directo. ‘Celosa’ o ‘Si quieren frontear’ hicieron las delicias de un público joven y entregado a los ritmos latinos, que continuaron con el reguetón de Ozuna y sus archiconocidas ‘Criminal’ o 'Caramelo’, entre otros hits.



Con Black Eyed Peas se formó la auténtica ‘gozadera’ y, a pesar de que el público acusó la baja de su cantante, Fergie, temazos como ‘Pump it’, ‘Let’s get it started’ y ‘I got a feeling’ hicieron vibrar a todos.



La guinda llegó con Franz Ferdinand e himnos como ‘Take me out’, ‘Do y

ou want to’ o ‘This fire’, que miles de coruñeses han coreado en los últimos años en salas como el Playa Club. Fue el colofón a un fin de semana de música y fiesta en un enclave único como Riazor.