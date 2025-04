Bioenxebre, el “escaparate digital para el productor local” de un estudiante de la UDC

A un estudiante de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de A Coruña se le ha ocurrido una buena forma de poder proyectar los productos ecológicos de productores locales a consumidores que, más a menudo, buscan la mayor calidad y sostenibilidad posible de alimentos cada vez más industrializados. El protagonista es Diego Gómez Parra. Nacido en 2002 en Caracas, Venezuela, recuerda las historias de su abuelo en una granja de Galicia y cómo, con esfuerzo, constancia y mucha ilusión, quiere hacer de su nuevo proyecto, Bioenxebre, todo un “escaparate digital para el productor local que conecte lo rural con lo urbano”.



“Bioenxebre es una plataforma digital –que actualmente se encuentra en fase de incubación con la colaboración de la Universidad de A Coruña y el programa de Santander Explorer– que conecta a pequeños productores de productos ecológicos en Galicia y el norte de Portugal con consumidores que valoran la calidad, el origen y la sostenibilidad. Nace de la necesidad real de muchos productores que tienen un gran producto de muy buena calidad pero que no cuentan con los recursos necesarios para darse a conocer”, comenta el estudiante.



El alumno venezolano de la UDC cuenta cómo su abuelo le contaba la vida entonces. “Tenían un método de producción mucho más sostenible que el que tenemos hoy en día, ahora tenemos todo mucho más industrializado. Los productos químicos que le echan a la fruta y a la verdura –que a su vez no son saludables para nosotros– quizá fue lo que me llamó la atención y lo que me llevó a reflexionar sobre las cosas que consumimos y la forma en la que se consumían antes. Esto nace de averiguar qué alternativas podemos ofrecer hoy en día a todas esas personas que apuestan por el producto local y de calidad”, apunta Gómez Parra.



Reconectar con las raíces



En un mundo en el que cada vez se le da más importancia a la rapidez y la facilidad a la hora de adquirir un producto, el estudiante venezolano incide en la importancia de volver al pasado. De apostar por la sostenibilidad y los productos de la tierra, aunque no sea tan fácil su adquisición. Aunque tampoco su venta. Y es que, en el mismo mundo globalizado en el que no se presta atención a los pesticidas que puedan estar incluidos en las frutas y verduras de los supermercados, el productor local que rechaza este tipo de herramientas para conservar el alimento, cada vez se ve más solo.



También por eso nació Bioenxebre. “Ofrecemos un escaparate digital, con apoyo de imagen de marca, logística y herramienta digital para que cualquier productor local de cualquier rincón de Galicia y norte de Portugal pueda crecer y llegar a sus clientes potenciales; nuestra misión es reconectar con su raíces con productos de nuestra tierra, sostenibles y saludables”, cuenta Gómez, a su vez nieto de un ganadero que entonces no tenía que preocuparse por su posicionamiento digital para poder vender o intercambiar sus productos.



Esta idea, que todavía se encuentra en su fase inicial, fue uno de los doce proyectos de la UDC seleccionados para el XI Encontro Internacional de Mozos Emprendedores (EIJE) que se celebró los pasados 9 y 10 de abril en la Escuela de Negocios del Instituto Politécnico de Coimbra, en Portugal. Así, Diego Gómez tuvo la oportunidad de no solo dar a conocer su iniciativa, sino de intercambiar experiencias y desarrollo de proyectos emprendedores a nivel internacional de jóvenes como él, de España y Portugal. “Fue una experiencia muy enriquecedora e importante para el crecimiento del proyecto”, apuntó el estudiante de la UDC.



Como retos, el mayor que tiene Bioenxebre es “que la plataforma pueda reflejar el campo de nuestros productores y que nuestro producto pueda llegar a cada rincón de la comunidad”, expone. No obstante, el objetivo final es lograr una mayor internacionalización y, sobre todo, “que se refleje el valor del producto ecológico y de cómo se ha revolucionado la manera en la que las personas consumen los alimentos”.