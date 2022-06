Bianca Ioana Burlacu | “Un Erasmus puede salir cuatro días a la semana, se sigue el ritmo que marca la ciudad”

Los kilómetros en la maleta de Bianca Ioana Burlacu (Yassi, Rumanía, 2000) son el mejor reflejo de lo relativo de las fronteras y las oportunidades de una generación para la que las distancias son mínimas. Llegó a A Coruña por curiosidad en el año 2019 para cursar su segundo año de Relaciones Internacionales y Estudios Europeos. Bilingüe en rumano, inglés, español, italiano y francés, es ya una de las veteranas del programa Erasmus y ahora se encarga de asesorar a los recién llegados como máxima responsable de Erasmus Student Network Coruña, una de las mayores asociaciones de estudiantes sin ánimo de lucro en Europa, presente en 520 instituciones de 42 países. Además, se ha mimetizado con la ciudad hasta el punto de que es profesora de inglés en la academia English4you y en el Hogar de Santa Margarita..









¿Cómo se decidió por A Coruña?

Nunca había ido al norte de España y tenía curiosidad por ver qué me encontraba. Las otras opciones que tenía eran Madrid y Barcelona, pero ya había estado.



¿Qué esperaba y qué se encontró?

Viendo las fotos de Google, pensaba que llegaría a un pueblo en el que no había nada. A mí me gusta A Coruña, pero si uno busca en internet la realidad es muy distinta a lo que se encuentra después.



¿Qué significa exactamente ser Erasmus?

Este programa te da la posibilidad de ir a estudiar a un país extranjero y darle más importancia a la multiculturalidad. Además, te desarrollas como persona, porque vas a vivir solo entre los 19 y los 24 años.



¿Cuánto dinero se necesita y cuánto cubre la beca?

Cada país tiene unas becas diferentes. Puede dar para vivir dependiendo del sitio al que vayas. Por ejemplo, en Polonia, Rumanía o Bulgaria te da para vivir, pero si vienes a España o Italia no.



¿Sirve también para aprender?

Hay sitios donde se aprende y sitios en los que no. Yo tuve que estudiar, así que el mito no es verdad.





Cuando vi las fotos de Google, pensaba que llegaba a un pueblo en el que no había nada; la realidad de la ciudad en internet es muy distinta a lo que uno se encuentra







Dicen que ustedes están siempre de fiesta...

Sí, claro, es verdad. Estamos en la edad para hacerlo.





¿Cuánto sale un Erasmus?

Puede salir cuatro días a la semana, como hace la gente de A Coruña. Se sigue el ritmo que marca la ciudad en la que uno está, y aquí es de ritmo medio.



¿Y cómo ha encajado con los coruñeses?

La gente es un poco más cerrada de la que conocí en el resto de España, menos abierta, pero encontré gente que voy a guardar para toda la vida.



¿Cómo funciona su asociación?

La Universidade de A Coruña envía a los Erasmus un formulario que tienen que cubrir. Entonces, entran en contacto con un buddy que está al mismo nivel. Vas a ver el piso, explicas cómo funciona la tarjeta del bus... eres un intermediario entre la ciudad y ellos los primeros días. .



También son un atractivo para los locales de hostelería y ocio nocturno...

Tenemos una serie de locales con los que nos gusta colaborar y que colaboran con nosotros, pero no cerramos el local entero para Erasmus. Suelen acceder a lo que les pedimos y venimos gente de todos los países. Creo que la fiesta más grande que se hizo fue un San Juan, antes de llegar yo.



¿Cuántos son aproximadamente?

Somos entre 20 y 25 voluntarios, con alrededor de 350 estudiantes de unos veinte países diferentes.



¿Elegiría A Coruña para quedarse a vivir?

No me quedaría toda la vida, no me gusta estar atada a un solo sitio, así que cuando me vea agobiada cambiaré.



¿Qué le diría a los coruñeses que están pensando “hacerse un Erasmus”?

Que vaya, que no digan que no lo intentaron. Cuando vine, lo hice con una conocida que lo pasó mal, ya que no le gustaba el sitio. Pero le diría a todos que lo intenten al menos una vez l