Bernal Prieto | “Autobán sigue siendo alternativo, pero ahora estamos un poco domados”

Sopla las velas de su décimo aniversario Autobán, el festival del cómic coruñés autoeditado, y cuya buena salud depende en gran medida de la labor de su responsable, Bernal Prieto (A Coruña, 1979). Diseñador e ilustrador, se felicita por haber encontrado la estabilidad y la madurez del evento con el paso de los años, algo en lo que reconoce ha tenido que ver la evolución en el planteamiento y los objetivos.

¿Qué significa la autoedición?

La autoedición es una fórmula en la que la gente no utiliza intermediarios para llegar a su público. Normalmente hay una serie de actores hasta el actor final: edición, imprenta, distribución... nosotros nos saltamos varios pasos. Son artistas o dibujantes que pagan de su bolsillo la edición del cómic o la obra que saquen. Luego lo venden en sitios alternativos. Más que los acabados, que van desde tradicionales a fotocopias, se trata del proceso.



¿Cuál es la razón de ser o la justificación de la autoedición?

Es un poco de todo. Hay profesionales que siguen autoeditándose. Se trata de un tema de controlar todo el proceso. También hay gente que, por una cuestión de estar en los márgenes de la política, identidad de género o igualdad, decide salirse del circuito habitual.

¿Cuánto talento se ha quedado sin expresión por culpa de no haber tenido la oportunidad?

Nosotros, por ejemplo, este año sacamos un premio al mejor fanzine gallego. Las bibliotecarias se sorprendían de la calidad de los productos que les llegaron. De un tiempo a esta parte ese talento no se desperdicia, sino que no va por los cauces habituales.

Ya que nos gusta tanto clasificar y poner etiquetas, ¿en qué categoría está el creador coruñés dentro del panorama nacional?

En Galicia y A Coruña hay muchísima cantera. Vemos cómo se va sumando gente con una calidad tremenda. Dentro del dibujo, que es donde me muevo yo, somos uno de los referentes, por lo menos a nivel gallego. También hay gente que tiene que migrar.

¿A quién va dirigido exactamente Autobán?

Tenemos dos vertientes: el viernes hacemos actividades para acercar al público general a la autoedición. La primera, el autobombo, son presentaciones muy rápidas de lo que se van a poder encontrar al día siguiente. Luego, con el dibujo rápido improvisado, está muy pensado para el público general. En el mercado tenemos más de 80 propuestas y ofrecemos actividades lúdicas.

Me imagino que también será clave enganchar a los más jóvenes...

Realmente hay muchísimo público joven, aunque sea algo bastante transversal: desde los 70 años a juventud de todo tipo. Este año hemos hecho alguna charla en escuelas de arte como la Pablo Picasso y ves el interés de la gente. Al final, hay mucha gente que utiliza la autoedición, también como un primer intento.



¿Realmente siguen considerando el mundo del cómic como algo minoritario?

Creo que ya no hablamos de un público minoritario para las ferias artísticas. Por nuestra experiencia, los feriantes quieren repetir por la sensibilidad de la ciudad.

Diez años después de comenzar, ¿queda algo de subversivo?

La subversión sí, pero ahora tenemos que hacer todo un papeleo a nivel administrativo. Seguimos siendo alternativos, pero un poco domados por las necesidades del sistema.

El hecho de estar al margen de Viñetas, ¿les convierte en una competencia?

Nacimos allí. El problema más que nada es el formato, que resulta idóneo para una librería o editorial. A la gente que se dedica a la autoedición le resulta complicado: no puede estar una semana en la ciudad. Somos más una feria pop up, más fugaces.