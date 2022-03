Los basureros denuncian que llevan una semana sin retirar voluminosos

El sindicato STL denunció ayer que la empresa PreZero, concesionaria del servicio de recogida de basura, lleva una semana sin llevar a cabo recogida de voluminosos. Es decir, los muebles y otros objetos pesados, como neveras, lavadoras, o colchones, que se dejan junto a los contenedores de basura para que los recojan. STL asegura que esta dejación de servicio no tiene que ver con el conflicto que mantienen con la empresa, y se remiten a las órdenes de trabajo, en las que no figuraría ninguna salida del camión de voluminosos desde hace más de una semana.



El procedimiento habitual para librarse de muebles viejos consiste en trasladarlos uno mismo a uno de los puntos limpios de la periferia de la ciudad o telefonear para que vengan a recogerlos, bajándolos al caer la noche. Sin embargo, hace tiempo que los vecinos de barrios como el de Os Mallos se vienen quejando de que es común encontrar en la calle colchones tirados, a veces durante días, así como muebles, Esto puede deberse a un deficiente servicio o bien a una incívica conducta por parte de los residentes de la zona.



Por otra parte, desde STL también reconocen que a menudo se pueden ver contenedores de recogida de basura llenos cuando, en teoría, se recogen cada noche. Sin embargo, niegan de nuevo que se deba a alguna clase de protesta solapada, sino que lo achacan a que los camiones de basura son muy viejos y se averían repetidamente, lo que obliga a abandonar el trabajo a mitad de la ruta. “La empresa cuenta con siete camiones nuevos, pero no los está utilizando”.









Camiones nuevos sin usar









PreZero había admitido semanas atrás este punto, pero había alegado que, si no sacaba los camiones a la calle, era por temor a que sufrieran actos vandálicos, como ocurrió a finales de febrero, cuando dos camiones ardieron durante la noche, en incidentes que resultaron sospechosos y que investiga la Policía Nacional. Por su parte, STL alega que aquello no habría pasado si PreZero hubiera dotado a los trabajadores con medios de extinción. “Tenemos videos en los que se ve como tratan de apagar un fuego con una botella de agua”.



En todo caso, el espectáculo de los contenedores rebosantes ayudan a explicar por qué la ciudad todavía se halla en estado de emergencia, un mes después de que lo declara la alcaldesa, Inés Rey el 28 de febrero, tras una semana en la que la basura no se recogió y se cometieron numerosos actos vandálicos: no solo la quema de dos camiones, sino también el pinchazo de docenas de neumáticos y la quema de medio centenar de contenedores.





El estado de emergencia sanitaria que promulgó la alcaldesa hace un mes sigue vigente





Declarar el estado de emergencia permitió a la alcaldesa contratar a otra empresa, Tragsa, como refuerzo. Además, destinó un dispositivo extraordinario de la Policía Local para vigilar los camiones y evitar en lo posible nuevos sabotajes.



El sindicato STL, siempre ha condenado estos actos vandálicos, pero al mismo tiempo ha reconocido que existen problemas laborales nos solo en el servicio de recogida de basura, sino también en FCC, el de limpieza viaria.



En ambos, el sindicato es mayoritario y sus comités han votado comenzar la huelga en cuanto se levante el estado de emergencia. Legalmente, podrían hacerlo ya, pero mientras exista el estado de emergencia, Rey puede recurrir a Tragsa para que limpie las calles, de manera que la protesta no tendría ningún efecto visible y, por tanto, no serviría como medida de presión. “No somos tan tontos para hacer eso”, señala STL.









A la espera de informes





Queda por saber durante cuánto tiempo se mantendrá esta situación anómala. El 14 de marzo, la alcaldesa había comentado que no creía que tardara porque “xa está prácticamente normalizado”. Incluso creía que podía ser aquella misma semana.



Según ella, el estado de emergencia sanitaria “rematará cando os niveis de recollida estéan aos niveis que teñen que estar. Polo momento, estamos a espera de que esos informes técnicos así o determinen”. Pero eso fue hace casi quince días, y la situación parece haberse estancado.