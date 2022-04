La basura continúa en las calles a 24 horas del plazo dado para levantar el estado de emergencia

A 24 horas de que se cumpla el plazo estimado por la alcaldesa, Inés Rey, todavía muchas calles de la ciudad aparecen con montones de basura, que rodean a los contenedores abarrotados. Rey había estimado el viernes que la ciudad volvería a la normalidad “en 48-72 horas”, mediante un esfuerzo intensivo, de manera que el martes sería posible levantar el estado de emergencia sanitaria que pesa sobre la ciudad desde hace más de 40 días.



Por su parte, desde el sindicato STL, señalan que se está trabajando con normalidad, y señalan que ya han salido a la calle los nuevos camiones de basura que había comprado la empresa concesionaria, PreZero, pero que hasta ahora no habían llegado a utilizar, alegando precaución ante los sabotajes. Ahora los camiones circulan, reconoce el secretario general de STL, Miguel Sánchez Fuentes. Este sindicato había denunciado que la razón por la que quedaba tanta basura en las calles, era que los camiones que se utilizaban eran muy viejos, por lo que se estropeaban a menudo en mitad de la ruta de recogida.



Sin embargo, se siguen usando camiones viejos, puesto que solo hay siete que estaban por estrenar (la empresa espera que sean 22, pero aunque han sido encargados, todavía no han llegado los demás). Los otros vehículos tienen entre 17 y más de veinte años de antigüedad. Sánchez reconoce que no serán ellos lo que marque la diferencia estos días, sino el hecho de la ciudad produce menos basura los fines de semana, cuando hay menos actividad.









Refuerzos en la recogida





Por otro lado, desde STL reconocen que los camiones de Tragsa también están colaborando en la recogida, lo que contribuirá a cumplir los plazos. Tragsa es una empresa que el Ayuntamiento contrató después de haberse declarado el estado de emergencia sanitaria, no sin críticas por parte de STL, que aseguraba que lo que el Ayuntamiento debía hacer era obligar a la empresa concesionaria, Prezero, a cumplir con las condiciones de su contrata. Primero denunciaron que Tragsa no estaba separando la basura debidamente, y lego que sus vehículos no hacían acto de presencia en las rutas de recogida.



Ahora STL reconoce que Tragsa está cumpliendo su cometido. Si todo sale como está previsto, los coruñeses se verán libres de la basura que se había convertido en un espectáculo cotidiano esta misma semana. La diferencia ya debería ser sensible hoy.



También Rey se verá libre de uno de los principales problemas que puede afrontar un alcalde: como señaló ella misma en una intervención pública, prácticamente todos los regidores coruñeses han tenido que enfrentarse a un conflicto con el sindicato de los basureros: la Marea Atlántica, el PSOE o el PP, todos han sabido lo que es gestionar unas calles llenas de basura y con unos coruñeses molestos y, la mayor parte de las veces, como este caso, la empresa concesionaria ha tenido que ceder a sus demandas.













Los Bomberos extinguen un fuego en unos contenedores de reciclaje en O Birloque EN las últimas semanas no han dejado de producirse incendios en los contenedores, y ayer no fue una excepción: ardieron tres contenedores de reciclaje en la avenida de Glasgow, en O Birloque, durante la madrugada. Los Bomberos acudieron al lugar d elos hechos que, además, está próximo a su parque de A Grela. Pero, como suele ocurrir, los desperdicios acumulados fueron un combustible ideal para alimentar las llamas, que dañaron de forma irremisible los contenedores antes de que se pudieron comenzar las labores de extinción.

No parece que el incidente esté relacionado con el conflicto laboral en la empresa de recogida de basuras, dado que terminó el viernes con la aceptación por parte de la empresa de las demandas de los trabajadores. Sin embargo, todo apunta a que sí se trata de un fuego intencionado. No hay que olvidar que el viernes la Policía Local detuvo a un individuo que había prendido fuego a tres contenedores, y que no estaba relacionado con el sindicato mayoritario en basuras, STL, aunque fuentes cercanas señalan que sí pertenecía a otro sindicato.