El banco ‘maldito’ de la calle Compostela, en A Coruña, dañado por tercera vez

Un nuevo golpe para el desafortunado banco de la calle Compostela y para el Gobierno local, que tendrá que volver a reparar el mobiliario urbano tras amanecer ayer dañado de nuevo por el impacto de un vehículo, el tercero en pocas semanas. Esta vez, sin embargo, el coste de la reparación correrá a cargo de la conductora, que ha sido identificada.



Según fuentes municipales, la responsable del golpe será multada y tendrá que abonar la reposición del banco. Además, el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Movilidad, Francisco Díaz Gallego, aseguró ayer en sus redes sociales que en la calle existe videovigilancia, por lo que a los que destrocen el banco se les reclamará el arreglo y los que accedan fuera de hora de carga y descarga serán multados. Todo ello con el fin de evitar que esta práctica se convierta en costumbre.

Antecedentes



La primera vez que este elemento apareció dañado fue a mediados de diciembre. El edil de Movilidad mostró su rechazo y adelantó que “cada vez que lo muevan se va a recolocar y cada vez que lo rompan se va a reponer”. Los daños se achacan a conductores que no respetan la reciente peatonalización de la calle. Es por ello que Díaz Gallego advertía: “Aviso a navegantes para quienes pretendan no respetar la calle Compostela. Desde luego, el uso peatonal y los nuevos espacios de estancia no se van a perder”.



Esta misma semana dos bancos de la plaza de As Conchiñas se unieron a esta nueva tendencia de no respetar las normas y aparecieron desplazados para dejar paso a los vehículos. Estos, sin embargo, no resultados dañados, ya que no estaban fijados al suelo.