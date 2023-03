El Ayuntamiento y la Xunta parten de cero en una visita a las obras del Chuac

La ampliación del Chuac, lo que se conoce como Novo Chuac, todavía está por comenzar, pero sí están listas las de la Fase 0, la reforma de algunas de las instalaciones. Así que, ayer, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aprovecharon para hacer una visita a las instalaciones y mostrar la buena sintonía que mantienen desde que llegaron a un acuerdo sobre las obras de la ampliación este mismo mes. Podría decirse que ellos también parten de cero.



La gerencia del Chuac firmó la recepción de las obras, que suponen un “balón de oxígeno” pero, en realidad, no está completa: lo que visitaron ayer las autoridades fue el Hospital de Día y la planta de hospitalización del quinto piso, mientras que la UCI, la Farmacia, y parte de Urgencias tendrán que esperar al verano para estar terminada. En total son 13 millones de euros los que se han invertido en las obras y seis más en equipamiento.



Referencia en Galicia

Estas obras se adjudicaron en noviembre del 20, así que han tardado más de dos años en estar lista. Esta Fase 0 es solo el comienzo de un nuevo centro hospitalario que busca una mayor ambulatorización de los procesos, menores hospitalizaciones, una atención mucho más humanizada... Por su parte, la alcaldesa, Inés Rey, recordó que el Chuac es el hospital de referencia de Galicia.



“Leva 50 anos sendo iso. Os coruñeses valoramos sempre o Hospital e sempre defendemos os investimentos necesarios para actualizalo”, declaró la regidora que recordó que la Fase 0 es, en realidad, “os últimos flecos” que quedan del anterior plan director del Hospital, actuaciones necesarias para mejorar la calidad asistencial y suponen “un punto de inflexión”.



La renovación y ampliación necesaria del Chuac, la que la convertirá en el Novo Chuac, es lo que se iniciará a final de año, con la demolición del actual Hotel de Pacientes para construir una torre polivalente que no solo acoja el hotel, sino también la zona administrativa y de gestión del área sanitaria. “Hoxe acaba un proxecto e comeza outro –declaró–, un proyecto en que o presidente Rueda conta co apoio do Concello e de todos os coruñeses”. Rey recordó que el miércoles se realizó la aprobación inicial del estudio de detalle de la nueva torre polivalente.



Firma pendiente

Todavía queda por firmar el convenio donde se recoja el acuerdo al que llegaron ambas partes el 14 de marzo, y por el que el Ayuntamiento invertirá 22 millones en las conexiones viales y la urbanización del entorno mientras la Xunta se encarga de las expropiaciones. Por su parte, el presidente autonómico consideró positivo la realización de esta visita. “Esta obra probablemente tiña que estar feita fai tempo pero nos cruzamos coa pandemia”, recordó.



“Cando unha fase se chama cero é porque moito mais teñe que vir despois”, declaró Rueda .En el Hospital de Día se realiza una inversión importante, y comenzará a funcionar dentro de muy poco tiempo. “Aquí se vai facer o maior investimento que fixo nunca a Xunta de Galicia”, recordó. Está dividida en fases y se empezará con “potencia”. Es necesaria la coordinación entre administraciones y en cuanto esté firmado iremos “a velocidade de cruceiro. Empezaremos coas expropiacións e a construir”.