El Ayuntamiento transforma San Roque en un solarium público

Los visitantes que se acercan a la explanada de San Roque de Afuera pueden disfrutar ya de las diez tumbonas de cemento que ha instalado la Concejalía de Medio Ambiente. Se trata de la primera fase de un proyecto denominado la “Solaina de San roque” y que pretende recuperar este rincón de la ciudad, situado en una zona privilegiada junto al mar. Los grafiteros ya las estrenaron, dejando en ellas sus firmas.



Las tumbonas están dispuestas de dos en dos, con una mesa en medio y están construidas con el mismo material que se ha utilizado en el entorno y diseñadas para que tanto los vecinos como los bañistas que acuden al Paseo Marítimo puedan contar con una infraestructura pensada para disfrutar del sol. Es por eso que, en vez de mirar al mar (como se quejaban algunos de los primeros usuarios que se acercaron a probarlas), están orientadas siguiendo el curso del astro rey en la época del verano.



El Gobierno local tuvo que forzar la maquinaria para que esta primera fase estuviera lista antes de que finalizase el verano pero aún queda por realizar la segunda fase, que consiste en la colocación de nuevos bancos, la reparación del firme de La Coraza y la instalación de elementos de sombra. Mientras que las tumbonas están orientadas hacia el sol, los bancos mirarán al océano.



Como señaló Esther Fontán, concejala de Medio ambiente, “os coruñeses temos o mar moi preto e é un agasallo que debemos respectar pero tamén gozar, así a recuperación do Parrote para o baño e agora esta Solaina son bos exemplos da política do goberno municipal de posta en valor do noso patrimonio natural”.



Todavía no se sabe cuándo se acometerá la segunda fase, puesto que aún no se sabe cómo serán las estructuras que dan sombra. Lo que sí se ha adelantado es que serán fijas, como las propias tumbonas, así que tendrán que soportar los temporales y guardarán también de la lluvia.