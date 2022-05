El Ayuntamiento renovará el tramo del Paseo entre el dique de abrigo y San Amaro por 3,1 millones

El Ayuntamiento celebró ayer una Junta de Gobierno local extraordinaria en la que se aprobó la remodelación de un tramo del Paseo Marítimo, entre el dique de abrigo y el cementerio de San Amaro, con el objetivo de “humanizar e naturalizar un espazo emblemático da cidade”, en palabras de la alcaldesa, Inés Rey.





La actuación se realizará a lo largo de 1.500 metros, dentro de la Estratexia Integrada de Desenvolvemento Urbano Sostible (Eidus) y los proyectos con fondos Feder de la Unión Europea, señaló la regidora, quien recordó que se invertirán 3,1 millones en transformar este trecho del paseo.





“Amosa a nosa aposta por unha nova forma de entender a mobilidade en espazos urbanos, así como a recuperación das rúas e o bordo litoral para o gozo da cidadanía”, indicó Rey, que detalló que la actuación incluirá la sustitución de firmes, el soterramiento de los carriles del tranvía desde el viaducto en las Ánimas y la actualización de las dimensiones e infraestructura del carril bici.





Concretamente, se renovará el firme del carril, bidireccional y de 2,5 metros de ancho y se ampliará el carril para correr, siendo también bidireccional y de 2 metros de ancho. Además, la zona de circulación de las bicicletas y la de vehículos motorizados estarán separadas con una franja de elementos vegetales.





Especies arbóreas

La reconfiguración del paseo en ese tramo, dijo la alcaldesa, también supondrá la ampliación de las zonas verdes ya existentes. “Ademais da plantación de novos exemplares de especies como bidueiros e liquidámbar (80), levaranse a cabo melloras nas zonas axardinadas xa existentes, onde se disporá unha rede de aspersores para a súa boa conservación. Está previsto axardinar case 7.000 metros cadrados” apuntó el Gobierno local en un comunicado.





La red de actual de iluminación se actualizará a los parámetros de eficiencia energética, “sen eliminar, de ningún modo, as farolas vermellas características do paseo”, puntualizó la regidora.Se dispondrá, añadió, una nueva línea de lámparas led en sustitución de las existentes actualmente en la medianera y el borde de la calzada.





También se colocará un nuevo espacio de ocio y deporte frente a la ensenada de Os Pelamios. Habrá juegos infantiles, una pista multiusos y una segunda área deportiva con un circuito de calistenia, además de dos zonas de aparcamiento de bicicletas.





Por otra parte, la Junta de Gobierno sacó adelante otra inversión, en este caso de 2,7 millones de euros, para la prestación del servicio de gestión de las escuelas infantiles de Agra do Orzán, O Castrillón-Carricanta, Os Cativos, Os Rosales, Mesoiro-Caracola, Arela, Luís Seoane y Monte Alto. “Neste sentido, será o terceiro ano consecutivo no que as nais e pais dos pequenos que asisten ás escolas terán garantida a gratuidade do servizo, unha medida posta en marcha neste mandato como parte do plan de axuda ás familias, e que beneficia a máis de 800”, comentó la mandataria.





Inés Rey calificó esta iniciativa de “asunto de vital importancia para moitas familias da cidade” y reiteró el “compromiso inequívoco” de su equipo con ellas y con las escuelas infantiles municipales.





“Por primeira vez contratamos, de forma conxunta, a xestión das escolas nun contrato que terá unha duración de tres anos, co que damos estabilidade e seguridade á prestación do servizo”, destacó la alcaldesa en rueda de prensa.