El Ayuntamiento promueve rehabilitar las viviendas de personas vulnerables

El Ayuntamiento firmó ayer un convenio de colaboración con la Constructora Benéfica Sagrada Familia para rehabilitar las viviendas de personas vulnerables o en situación de exclusión social.



Desde la concejalía de Bienestar Social se identificará a las personas usuarias de los servicios sociales municipales y se derivará cada caso a la Sociedad Benéfica Social Sagrada Familia para la rehabilitación de sus viviendas. La entidad coruñesa es la única de España que lleva a cabo esta labor social. Se creó en 1954 con el objetivo de construir inmuebles para personas y familias en riesgo de exclusión, evolucionando en la actualidad hacia la rehabilitación de edificios y hogares.

La labor de la entidad

Su trabajo se centró hasta ahora en los barrios de Os Mallos y la Sagrada Familia, pero el convenio firmado ayer permite que lleven a cabo actuaciones en todas las zonas de la ciudad. La alcaldesa, Inés Rey, destacó que este acuerdo “reforza o compromiso do Concello cos veciños e veciñas máis vulnerables da cidade, sobre todo as persoas maiores e as familias con menores que atravesan dificultades económicas, e dá cumprimento ao mandato constitucional de que todas as persoas teñen dereito a habitar unha vivenda digna e adecuada”. En el encuentro también estuvo presente la concejala de Igualdad, Bienestar social y Participación, Yoya Neira. En virtud del convenio, que tendrá una duración de cuatro años, el personal de Servicios Sociales valorará cada caso e informará a la constructora, que inspeccionará las viviendas para determinar las necesidades específicas de cada rehabilitación y ejecutará las obras.



El Gobierno municipal, por su parte, se compromete también a facilitar la ayuda y el impulso necesario para obtener las oportunas licencias de obra. “As actuacións nos fogares tratarán de mellorar a funcionabilidade, habitabilidade, seguridade e hixiene das vivendas co obxectivo de que sexan fogares dignos”, dijo Rey.