El Ayuntamiento promociona el uso de patines como nuevo medio de transporte sostenible

La sostenibilidad es el mantra del transporte y consiste simplemente en desplazarse en casi cualquier vehículo menos en coche. Como resultado, en los últimos años se ha visto un incremento en el uso de bicicletas y patinetes, que hasta entonces tenían un uso sobre todo recreativo, para convertirse en verdaderas alternativas de locomoción. Prácticamente solo queda por promocionar el uso del pogo y los patines. Al primero todavía no se le espera, pero mañana viernes el Ayuntamiento convoca una nueva edición del Friday Mobility Night con el que pretende apoyar el uso de los patines como un vehículo con el que recorrer las vías ciclables de la ciudad.



Iván Rama es el presidente de la asociación Galicia Rollers, que cuenta con quinientos miembros. Reconoce que cuesta convencer a la opinión pública de que los patines son algo más que un juguete. “Yo llevó más de veinte años desplazándome a todas partes con ellos, excepto cuando llueve”, señala. Aunque reconoce que su caso es distinto, puesto que es profesor de patinaje, asegura que conoce a personas que se desplazan a sus lugares de trabajo con patines y destaca que tiene obvias ventajas sobre otros medios de transporte, dado que son más fáciles de aparcar incluso que un patinete o una bicicleta. Y, por supuesto, se puede subir al transporte público. “En algunos metros se pueden llevar puestos. En el bus te los quitas y te los vuelves a poner”, añade.



En el lado de los contras figura el hecho de que hay que descalzarse continuamente. “Pero no hay problema, se lleva una mochila y ya está”, apunta. A pesar de estas ventajas, los patines no son populares como medio de transporte. “Hay gente que cuando promocionamos salidas no se cree que se puede patinar por la ciudad”, se lamenta.



Este viernes



Hace seis meses del último Friday Mobility Night, en el que no solo se usan patines, sino patinetes, bicicletas y cualquier medio de transporte alternativo. La concejala de Movilidad, Noemí Díaz, invita a la ciudadanía a participar en la edición que se celebrará mañana a las 21.30 horas, y que partirá desde el Palacio de los Deportes de Riazor para acabar en la Torre de Hércules.



Ahora que A Coruña dispone de una red ciclable de más de 55 kilómetros, desplazarse en patines es más fácil. Pero en Galicia Rollers se consideran pioneros: “Muchas de nuestras rutas se han convertido en vías ciclables”.