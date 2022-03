El Ayuntamiento presenta la programación para el 8-M bajo el lema “Importa e moito”

La concejala de Igualdad, Yoya Neira, presentó esta mañana la programación del Día Internacional de las Mujeres, que contará con actividades desde el próximo lunes, 7 de marzo, hasta el día 31. Charlas, mesas redondas, actividades educativas, proyecciones, obras de teatro y la segunda edición del curso de intervención frente a la violencia machista completarán la variada oferta que tendrá como eje central la marcha del 8 de marzo.





Además, el día 26 se celebrará la carrera popular que destinará los fondos recaudados a la organización Juan Soñador.





Con el objetivo de escuchar y recoger testimonios de las mujeres, el Gobierno local repartirá por la ciudad unos buzones del 7 al 14 de marzo, donde las interesadas podrán contar las situaciones de discriminación que hayan vivido en primera persona.





Neira pone el foco en todas esas cuestiones “que tenemos asumidas y que van generando la desigualdad a la que se enfrentan las mujeres desde temprana edad”. Por ello, la campaña cuenta con emblemas como “Que no me discriminen por mi cuerpo”, “Que dejen de intentar tapar mis arrugas”, “Que no miren de dónde vengo” y que “Me den las mismas oportunidades para destacar”. Algo que “importa e moito”.