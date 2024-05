El Ayuntamiento espera licitar más de 300 contratos antes de que acabe este ejercicio

La Junta de Gobierno aprobó ayer el Plan de Contratación Pública 2024, un documento que recoge las principales líneas estratégicas de inversión tanto para este año como para los que restan de mandato. La alcaldesa, Inés rey, lo considera “una hoja de ruta” para cada área de gestión. En total son 305 contratos valorados en 518 millones de euros e incluyen el de la planta de reciclaje de Nostián, pero también iniciativas en materia de viviendas o los 7,5 millones de euros para remodelar Los Cantones.



“O Plan de Contratación Pública do Concello é, en definitiva, unha ferramenta de planificación e tamén axuda a visibilizar a actividade económica e contractual”, declaró la alcaldesa. El objetivo es que las empresas que optan a los contratos y concesiones sepan cuáles saldrán a licitación este año y estén preparadas. Hay que tener en cuenta que lo habitual es sacar el plan a principios de enero, tras la aprobación presupuestaria, y no en mayo. En el lado positivo, es la primera vez en varios años que el Gobierno de Inés Rey logra publicar este documento, puesto que no se hizo en el 22 y en el 23 los presupuestos estaban prorrogados.



Por otro lado, esos 518 millones que menciona la regidora no son inversiones que se vayan a realizar este año, sino que en muchos casos son gastos plurianuales. Es decir, que se irán invirtiendo año a año. El presupuesto de 2024 son 310 millones, y esto incluye gastos corrientes, mientras que la inversión real es de 75 millones. Sumando todo lo que figura en el documento, se gastarán 79 millones, lo que supone el 20% del presupuesto municipal. Pero también se pueden extraer otras conclusiones.

1 La concesión de transporte público

Una de las concesiones más importantes, el de Transporte Público, está ausente. El Ayuntamiento debe licitar primero la licitación del proyecto, que se esperaba para este año, ni tampoco la del contrato en sí este año. Conviene recordar que la actual concesión, que está en manos de la Compañía de Tranvías, pero que finaliza en diciembre, de manera que para 2025 tendrá que seguir prestando dicho servicio de manera irregular, como ocurre con otros importantes contratos como el de la recogida de basura.





2 Comienza la implantación del quinto contenedor

A principios de este año, una sentencia judicial declaró nulo la designación de la empresa PreZero del servicio de recogida de basura en 2020. Los tribunales dictaminaban que el Gobierno local había concedido este contrato a pesar de que la empresa no cumplía todos los requisitos del contrato. Sin embargo, sí aparece un contrato de 500.000 euros para la adquisición de instalación de contenedores de carga lateral. Son necesarios para implantar el quinto contenedor, una medida polémica, porque ocupará más espacio en las atestadas calles y porque el sistema de cinco contenedores es menos eficaz que el actual.



3 Reurbanización en O Ventorrillo y Labañou

Las obras de reurbanización en las casas de Franco, en O Ventorrillo, donde se invertirán 430.530 euros. No hay que olvidar que la primera fase ha sido muy polémica, y que suscitó fuertes protestas vecinales por no estar consensuada. Por otro lado, También se invertirán 812.182 en la reurbanización de las viviendas de María Pita, y, finalmente, en el Barrio de las Flores se invertirán más de 600.000 en la conservación de los edificios.



4 Redacción del Plan Especial de la Torre

El Ayuntamiento destina este año 160.000 euros para la asistencia técnica par ala redacción del Plan Especial del parque de la Torre de Hércules. .Ya se ha llevado recientemente a Junta el Plan Especial de Protección y Reforma de la Torre de Hércules que el BNG criticó porque entra en contradicción en el de conservación pro zona Enil y porque el Especial es vago en lo referente a los detalles del acceso de tráfico rodado a la Ciudad Deportiva.