El Ayuntamiento de A Coruña es el más transparente de la comunidad

El Ayuntamiento de A Coruña pasa por ser el más transparente de la comunidad autónoma. Eso, según Dyntra IVZW, observatorio de transparencia y ética pública que redacta el índice DAM, que analiza la gestión a nivel mundial basándose en 162 indicadores. A Coruña cumple con cien de estos indicadores (61,7%), lo que la sitúa por encima de las otras grandes ciudades gallegas.



En segundo lugar se encuentra Pontevedra (59,8%), Vigo y Ourense (51,8%), Lugo (50%), Ferrol (48,7%), y, en la cola, Santiago (38,85). Para llegar a esta conclusión, Dyntra analiza si se especifican los datos de alcaldes y concejales, incluidas sus retribuciones, sus bienes, agendas o si existe un módulo de noticias en la web municipal.



En algunas el Gobierno de Inés Rey aprueba, pero en otras no. Por ejemplo, no se publican en la página web las actuaciones de la oposición o los bienes de los cargos de libre designación o su nómina, o las indemnizaciones. Además, hay que señalar que no es la primera vez que Dyntra analiza al Gobierno local de A Coruña y en años anteriores, había sacado mejor nota: en 2017, durante el mandato de Xulio Ferreiro, llegó a alcanzar el 66,6. Pero en general, desde 2015, A Coruña siempre ha aprobado en transparencia.



En otros índices, como el que publica la Universidad de Santiago, ha salido mejor parado, según había señalado el propio Gobierno local, llegando a 88 de 100 en el último informe publicado (2021). Pero la dinámica en los últimos años ha sido de estancamiento en ese sentido.



Iniciativas

A lo largo del primer mandato, el Gobierno de Inés Rey ha llevado a cabo alguna iniciativa para mejorar la transparencia. La más importante fue en diciembre de 2022, cuando se abrió una nueva plataforma de contratos en la web municipal. Ya en ese momento, el concejal de Economía y Contratación, José Manuel Lage Tuñas, lo presentó como un “paso na transparencia do concello”, mejorando el acceso a la información. Esa misma semana se dio otro paso, publicando (no sin un importante retraso) la declaración de bienes e intereses de la Corporación municipal de este mandato. Esta última iniciativa llegó demasiado tarde como para incorporarse al índice DAM de 2023, pero sin duda, contribuirá a mantener al Ayuntamiento a la cabeza de Galicia.



Entre otras medidas de transparencia el Gobierno local recordó que había aprobado la instrucción 2/2019 de reforma de la actividad contractual, mejora de los procedimientos y transparencia en la contratación o el cumplimento con la publicación trimestral de los contratos menores.