El Ayuntamiento destinará más de medio millón de euros al Morriña Fest

El Ayuntamiento de A Coruña destinará 580.000 euros al apoyo del Morriña Fest, que se celebrará el próximo mes de julio en el estadio municipal de Riazor.



Según trascendió del último consejo de administración del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), el Gobierno local herculino destinaría esta cantidad al apoyo del evento, mientras que la Xunta de Galicia destinará otros 400.000 euros.



El presupuesto que se maneja para la celebración de este evento, que tendrá lugar los días 15 y 16, asciende, según se supo en la reunión del IMCE, hasta los 3,4 millones de euros.



El evento dará cita durante un fin de semana a artistas nacionales e internacionales de renombre, como Maluma, Franz Ferdinand, Black Eyed Peas, Ozuna, Crystal Fighters, Duki, Lost Frequencies, Xoel López, Lola Índigo, Viva Suecia, Vega, Belén Aguilera o Funzo & Baby Loud. A todos ellos se sumarán bandas y artistas locales que actuarán gratuitamente en los exteriores del recinto deportivo coruñés.









Críticas de la Marea





El grupo municipal de la Marea Atlántica cuestionaba ayer la cantidad que destinará el Ayuntamiento coruñés a este festival de música.



Los dos principales argumentos para la crítica radicaban, por un lado, en que el montante es mayor que el que aportará la Administración autonómica (el festival cuenta con patrocinio del Xacobeo 21-22), y, por otro lado, los 580.000 euros municipales supondrían, aproximadamente, un 10% del presupuesto que maneja el IMCE para todos los eventos y celebraciones culturales de la ciudad.



“A única compensación prevista polo executivo municipal para o tecido cultural da cidade é que a empresa promotora do Morriña Fest celebrará concertos gratuítos nos arredores do estadio de Riazor con bandas locais. A tal hora, e malia a que solicitamos información, descoñécese que porción do orzamento total do evento, que ascende a uns 3,4 millóns, se destinará a esa programación local”, censuraba la formación política.



También criticaban que este montante es muy superior a otras partidas municipales para programas de apoyo al sector cultural, citando en su denuncia el Bono Cultura (300.000 euros) o las becas para la creación artística (180.000 euros).



“Os grandes eventos enchen titulares un día, pero son as actividades de base as que teñen impacto na vida da veciñanza e na recuperación dun sector económico, o cultural, moi afectado pola pandemia”, apuntaban desde Marea, que piden un informe de impacto del festival.