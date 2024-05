El Ayuntamiento de A Coruña pedirá a la Xunta actuar sobre la playa de O Portiño

Restringir el baño en un balcón atlántico es algo así como pedirle al fuego que no arda. Sin embargo, la prevención sanitaria manda por encima de la vocación y en la playa de O Portiño hace tiempo que sumergirse está prohibido vía cartelería por las autoridades competentes. En este caso se trata de la Xunta de Galicia, que considera insuficiente la calidad del agua, según reza el mapa de zonas de baño oficial del ente autonómico. Literalmente se trata de “exposición a la contaminación”, algo que no obstante no ha servido de medida disuasoria para los curiosos o despistados. El Ayuntamiento será el que dé el primer paso para cambiar esa realidad.



Los vecinos de San Pedro de Visma, el área a la que pertenece O Portiño, están cansados de que una zona que consideran de tremendo potencial turístico lleve la bandera de la toxicidad. La asociación ya anunció su intención de dar traslado al Ayuntamiento de un proyecto urbanístico para recuperar el entorno y convertirlo en reclamo. Al hilo de unas supuestas declaraciones de Alejandro Sanz, en las que el cantautor dijo que en O Portiño había presenciado la mejor puesta de sol de su vida, la idea es hacer de un área ahora prácticamente abandonada a su suerte una de las postales de la ciudad. El pasado mes de febrero los vecinos apelaban en este diario al entendimiento entre la Autoridad Portuaria, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento, y el Gobierno municipal parece haber captado el mensaje. Fuentes municipales afirman que habrá comunicación: “Vamos a pedir a la Xunta de Galicia que actúe allí y estamos estudiando también posibles mejores en el entorno”. De hecho, el equipo de Inés Rey habría redactado un informe sobre las deficiencias y la situación de la playa de O Portiño.



Competencia

Uno de los principales problemas para cualquier tipo de mejora pasa por las competencias y los trámites que deben formularse. De hecho, el Ayuntamiento matiza que su capacidad de actuación sobre el entorno es limitada. “Acometeremos mejoras en las cosas que sean de nuestra competencia”, advierten desde María Pita.



Una senda peatonal, un carril bici o una especie de grada de piedra similar a la que se encuentra en la playa de As Lapas son algunas de las ideas planteadas por los vecinos respecto al proyecto de futuro de la playa de O Portiño.



El primer pequeño gran paso que piden, no obstante, es poder poner pie en el agua en verano y, de paso, que se reactiven las duchas, ahora completamente rotas. Y al menos así poder decir que la playa de O Portiño funciona como tal.