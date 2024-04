El Ayuntamiento confirma que no hay plan de realojo para el poblado de As Rañas

El poblado de As Rañas, en el que viven cerca de 25 familias, no cuenta con un plan de realojo, a pesar de estar amenazado por la construcción de la Cuarta Ronda. Así lo reconoció la concejala de Bienestar Social, Yoya Neira, que señaló que la situación allí es distinta a la de A Pasaxe, núcleo chabolista recientemente erradicado. El hecho de que se trate de propietarios que cuentan con casas sobre su propio terreno determina que no se llevará a cabo un realojo a pisos de alquiler.



“El procedimiento será otro, como el que se puede mantener como cualquier legítimo propietario de viviendas”, explicó. Es decir: la expropiación. Aunque se presenten alegaciones, lo más probable es que todo acabe con el Gobierno central (Administración que construirá la carretera) indemnizando a las familias.



Demanda social

Por otro lado, eso no significa que no se trabaje desde el punto de vista social con los residentes que lo demanden y que lo necesiten, advierte Neira, pero como se haría con cualquier persona en situación precaria. En cuanto al hecho de que se trate de legítimos propietarios, hay que matizar que el terreno sí les pertenece, pero se trata de un solar rústico no urbanizable. Esto no impidió que el Gobierno socialista de Javier Losada les ayudara a construir sus actuales viviendas.



De momento, los pobladores de As Rañas podrán seguir viviendo en sus casas: se acaba de licitar la redacción del proyecto de construcción, que tardará dos años. Luego habrá que incluir en los presupuestos del Estado la construcción en sí, sin que se pueda fijar una fecha para ello.



De lo que no parece haber duda es que As Rañas desaparecerá debido a la presión urbanística como ocurrió con Penamoa, que dejó paso a la Tercera Ronda, o como acaba de ocurrir con A Pasaxe, sobre el que se construirá el paseo litoral que unirá la playa de Oza con O Burgo. En el caso de As Rañas, una carretera de doble sentido y de casi tres kilómetros de largo que unirá el Puerto Exterior con A Coruña, supondrá el fin de este núcleo, que se levantó hace casi cuarenta años, tras el desalojo de A Cubela.