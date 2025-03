El Ayuntamiento aprueba el contrato del servicio de socorrismo por 619.000 euros

Aunque todavía faltan casi dos semanas para finalizar el invierno, el Ayuntamiento va a aprobar ya, en la Junta de Gobierno local que se va a celebrar hoy, el contrato para el servicio de socorrismo, que costará 619.000 euros a las arcas municipales y permitirá mantener la seguridad en las playas del 15 de junio al 15 de septiembre.



Hay que tener en cuenta que todavía no se han aprobado los presupuestos para este año, dado que el Gobierno local, que se encuentra en minoría, no ha conseguido el apoyo del BNG (su tradicional aliado) ni mucho menos del PP. Para forzarlo, la alcaldesa, Inés Rey, decidió presentarse a una cuestión de confianza. El proceso culminará a mediados de mes, y, si el PP y el BNG no acuerdan una candidatura alternativa (algo muy improbable), las cuentas se aprobarán tal y como quiere el PSOE. Sin embargo, el Gobierno de Inés Rey ha decidido adelantar el contrato de socorrismo y licitarlo cuanto antes, dado que siempre se da una dura competencia entre los municipios para reclutar socorristas.



Además, este año, debido al nuevo convenio del sector, el contrato se ha encarecido un 10%. Hasta el año pasado, el servicio fue prestado por Fessga, que fue el único postulante.