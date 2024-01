El Ayuntamiento amplía las concesiones a los placeros de Monte Alto por las obras

El Gobierno local ha aprobado una nueva ampliación de las concesiones a los placeros de Monte Alto a causa de las obras de rehabilitación del mercado municipal, que siguen su curso. Recuerdan que por este motivo fue necesario trasladar los puestos a un edificio provisional en la plaza de Indalecio Prieto y se acordó una primera suspensión de diez meses del plazo de las concesiones. “Atendendo ás solicitudes das e dos propios praceiros, hoxe acordamos aplicar unha nova suspensión, que estará vixente durante o tempo estimado de execución das obras de reforma do mercado”, detalló el concejal de Economía y Planificación Urbana, José Manuel Lage Tuñas.



Esto supondrá, a efectos prácticos, que el período de ejecución de los trabajos en el mercado no computará como tiempo transcurrido para las licencias en vigor, recordó el Ejecutivo local.



Además, en la Junta de Gobierno local de ayer se dio luz verde a la renovación de la concesión demanial directa y gratuita que habilita a la asociación Down Coruña al uso de una parte del quiosco de la plaza de Ourense, donde la entidad cuenta con un proyecto de inclusión laboral para personas con diversidad funcional.



“O Quiosco Down Experience é un motivo de orgullo para A Coruña e a cidadanía, porque favorece a plena integración social e laboral e amosa ás claras o compromiso do Concello co terceiro sector. Fixémolo, ademais, recuperando un espazo municipal de alto valor patrimonial e que estaba infrautilizado ata entón. Seguiremos avanzando nesta liña”, abundó Lage, quien señaló que el nuevo régimen concesional tendrá una duración de cinco años, susceptibles de ampliación por otros cinco.

Becas USA

Por otra parte, se adjudicó a la empresa Step Languages Services el servicio de gestión del programa educativo municipal de las Becas USA, que en su próxima edición, en el curso 2024-2025, ofrecerá 40 subvenciones para que los beneficiarios cursen el primer año de Bachillerato en los Estados Unidos.



De la oferta presentada se valoró, por ejemplo, el hecho de ofrecer cinco prazas adicionales sobre las 35 establecidas en el contrato. También se dará más peso en la baremación a la situación socioeconómica de la familia.



Licencias y estudio de detalle del polideportivo Agra I

En el área de Urbanismo, el Gobierno de Inés Rey informó de que entre los días 5 y 18 de enero se notificaron 149 expedientes, de los que 18 fueron licencias urbanísticas y 74 obras en régimen de comunicado.

Casi una tercera parte de los permisos concedidos son trabajos de reforma y reparación de fachadas y cubiertas en inmuebles en los barrios de Pescadería-Orzán, Ciudad Vieja y el entorno de la plaza de España. Por último, ayer se aprobó inicialmente el estudio de detalle correspondiente a la ampliación del complejo deportivo Agra I, en el Agra do Orzán.