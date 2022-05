A axenda cultural da cidade gárdalle un espazo a Delgado Gurriarán co gallo das Letras Galegas

Co gallo da celebración, nunha semana, das Letras Galegas, as actividades ligadas a esta data multiplícanse. E, no caso da Coruña, a axenda cultural suma máis propostas a unha semana do 17 de maio.



Non é unha actividade como tal, pero onte presentouse a campaña conxunta da Xunta e Renfe polo día das Letras. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, xunto ao xerente e o xefe de área comercial do Servizo Público de Renfe en Galicia, Javier Pérez e Alberto Martínez, presentaron as accións que se desnvolverán.



As principais serán que a imaxe institucional do día das Letras vestirá os asentos dos trens de Media Distancia e Avant da comunidade. Poranse en marcha, tamén, proposta de dinamización da lingua galega nos puntos de información ao viaxeiro e, como é habitual, onte entregárones libros en galego aos usuarios deste medio de tranposrte.









Propostas





No caso do Concello da Coruña, o festival Primaletras contará con lembranzas a esta celebración, coa participación do historiador Ramón Villares e do artista coruñés Xurxo Souto.



Será o mércores na biblioteca municipal de Estudos Locais, en Durán Loriga, cando Villares imparta un coloquio sobre a figura de Delgado Gurriarán, además do exilio e da emigración tras a Guerra Civil do 36.



O acto terá como final un espectáculo regueifa de Xurxo Souto, coa compaña do músico Manuel Maseda, con composicións do homenaxeado.



Esta proposta súmase así á que ten prevista a concellaría de Medio Ambiente para o vindeiro día 16, con dous percorridos guiados polo cemiterio de Santo Amaro.



Como ven sendo habitual, o guía será Suso Martínez. Na primeira das visitas afondarase nos autores fundamentais da nosa lingua vencellados ao periodo do Rexurdimento. Na segunda, daránse a coñecer os segredos de Santo Amaro, mais nesta ocasión farase en clave literaria.



Como é habitual para este tipo de actividades, tamén haberá dispoñibles un total de 20 plazas para cada un dos percorridos da véspera das Letras Galegas.









“O son das Letras”





Por outra banda, dende a área Patimonio da Deputación da Coruña, as Letras Galegas celebraranse con música, grazas á proposta “O son das Letras”.



A primeira das citas deste ciclo será o 17 na igrexa de Bastavales, no Concello de Brión. Será o 25 de xuño cando chegue á Coruña, en concreto ao teatro Colón.



As protagonistas dos recitais que propón a Deputación serán a soprano Clara Jelihovschi e a pianista Marianna Prjevalskaya. O deputado de Patrimonio, Xosé Lois Penas, explica que tratan de achegar á cidadanía a riqueza patrimonial e o seu vencello con outras disciplinas.