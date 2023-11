Atropella a una mujer en la plaza de Ourense y se marcha sin auxiliarla

Una mujer tuvo que ser trasladada al Chuac con fuertes dolores en el tren inferior, tras ser atropellada al filo de las 19.15 horas por un vehículo que no se detuvo auxiliarla. El incidente tuvo lugar a la altura del número 8 de la plaza de Ourense y, debido a lo denso de la circulación en esa zona, la fuerza del impacto no fue excesiva y las lesiones no fueron mayores.



La Policía Local recabó la versión de varios testigos y cuenta con filmaciones de las cámaras. Difieren las versiones sobre la omisión de socorro: unos viandantes aseguraron que el conductor era perfectamente consciente del atropello, mientras que otros defendieron que no se percató y prosiguió su marcha con normalidad.



Se trata de una zona sin ángulos muertos para el objetivo de las cámaras, con lo que una vez consultadas las grabaciones se arrojará luz sobre el atropello. La ambulancia atendió a la mujer durante aproximadamente media hora en el lugar de los hechos, y finalmente se procedió al ingreso hospitalario.



No fue necesario cortar la circulación ni ningún carril y el tráfico de la zona no se vio alterado. Fue la de la plaza de Ourense la única incidencia de un domingo tranquilo, en buena medida gracias a la mejora del tiempo.