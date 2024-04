Asturias y Galicia celebran su hermanamiento en A Coruña

El salón de actos del Sporting Club Casino fue hoy testigo de un acto de excepción: el hermanamiento entre el Centro Asturiano de A Coruña y el de la asociación Día de Galicia en Asturias. Se tendía así un metafórico puente sobre el Ribadeo. Al acto acudieron varias autoridades, entre ellas la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo o el excalde, Francisco Vázquez.



A las dos de la tarde, tras las palabras de los presidentes de ambas instituciones: José Manuel Rodríguez por la diáspora asturiana, y Manuel Fernández Quevedo por la coruñesa. Luego se intercambiaron regalos y, tras las palabras de rigor por parte de las autoridades, disfrutaron de un concierto en el que escucharon canciones tradiciones de ambas autonomías.



Actuaron la soprano asturiana Tina Gutierrez y el coro del centro dirigido por Carlota Valenti. Tras cerrar con los himnos de ambas comunidades, se abrió el apetito para la disfrutar del restaurante Leirón, situado en la novena planta. Todos degustaron un tradicional cocido gallego, reservando el cachopo para otra ocasión.



En su intervención, Belén do Campo, destacó que “grazas a estas dúas entidades, que hoxe se unen, puxéronse en marcha estratexias comúns, que resultaron moi beneficiosas para as dúas rexións”. Do Campo animó a la asociación Día de Galicia en Asturias a seguir siendo una de las mejores embajadoras de Galicia en Asturias y trabajar para unir a ambas comunidades.