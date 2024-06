Así se contempla la ciudad desde la nueva Torre Amura de Someso

El horizonte de una ciudad se define por los rascacielos, y A Coruña no es una excepción. Aunque no sea Nueva York, tiene en su haber algunos hito nada despreciables, como el de albergar el que fue el primer rascacielos de España, el edificio del Banco Pastor, finalizado en 1925. Medía cuarenta metros de alto y tenía once pisos. La más reciente adición a esta larga historia es la Torre Amura, en Someso, de 16 pisos y 90 metros de alto, según la promotora.



Habitat Inmobiliaria señala que es la primera promoción con el sello Spatium de “Espacio Seguro y Saludable” en Galicia. Esta acreditación, proporcionada por Q-Safety (Quirón Prevención), avala que se han empleado los más estrictos parámetros en la construcción. El edificio se levanta al lado del Campus de Elviña, y está separado del resto de Someso por la carretera de Pocomaco.

Carlota Blanco





Con estas dimensiones, el edificio diseñado por NIMO/Mezquita Arquitectura no le arrebata el podio de construcción más alta a la Torre Hercón, de 118 metros, pero queda muy cerca, superando a rascacielos tan emblemáticos como Torres y Sáez (78 metros), Edificio Trébol (75 metros), la Torre Golpe (74), Torre Dorada (74) o Torre Riazor (71). Todos palidecen antes las vistas de vértigo de Amura.



La inmobiliaria asegura que, además de con impresionantes vistas, los grandes ventanales de los pisos de entre uno y tres dormitorios aportan luz natural y calidez, así como aislamientos térmicos y acústicos que los convierten en un ambiente de tranquilidad. La sensación en el 16 piso es la de tener la ciudad a sus pies, si es que puede soportar el vértigo de vivir a casi noventa metros del suelo.