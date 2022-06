Ascega señala que casi la mitad de bodas, bautizos y comuniones carecen de la licencia para los banquetes

La Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega) puso el foco sobre la celebración de bodas, banquetes y comuniones en la comunidad, donde más de la mitad de las mismas, según denuncian, se realizan fuera de las licencias necesarias. Así lo refleja en un informe basado en la comparación entre los dos principales portales nupciales (bodas.net y Zankyou) y el Registro de Empresas de Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta de Galicia. “Los datos son escandalosos”, lamentó Rogelio López, vocal del grupo Locales Organizadores de Bodas y Eventos de la asociación.





Con las opciones que cualquier usuario puede encontrar en internet en una mano, y con el registro oficial de la Xunta en la otra, 177 de los 357, un 53 por ciento, aparecen solo en los portales de contratación. La cifra baja hasta 47 al buscar salones de banquetes en el REAT. Apunta Ascega al Decreto 195 del DOG del 14 de octubre del 2019, en el que se asegura que únicamente estos últimos cuentan con la autorización necesaria para la actividad de baile posterior a la boda. Por provincias, la distancia en el informe es considerable entre A Coruña, en el que mayoría sí cumple –55 por ciento–, frente al 70 por ciento de irregulares en Ponevedra. El dato engorda considerablemente si se consideran servicios de catering, en el que solo el 14 por ciento tendría su situación en regla. Incluso, comentó el caso de casas particulares que organizan su propio banquete con comida.





Además de apuntar a una competencia desleal, Rogelio López puso el foco sobre los propios clientes y los riesgos que corren al margen de la legalidad. “Llevamos mucho tiempo denunciando la indefensión en la que se encuentran los novios y contratantes de todo tipo de eventos, porque si lo hacen en un local sin licencia se hacen responsables, sin saberlo, de lo que pueda suceder en el banquete”, recordó. “Si el local no tiene licencia, no hay seguro que los cubra”, añadió el portavoz de Ascega.





A la hora de buscar una solución y señalar responsabilidades, López exime a los portales, a los que califica de meros transmisores, y apunta a las administraciones autonómicas y locales: “En la ley de 2011 de la Xunta decía que se encargaría de vigilar toda contratación en medios web; si el 50 o 70 por ciento no están de alta, es que la Administración no hace nada. Los portales venden huecos de publicidad, no hace falta ningún documento”. Finalmente, López advirtió de que continuará su labor de vigilancia.