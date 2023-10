Arturo Franco | “Era el primer festival al que me presentaba, estoy en shock”

Arturo Franco no es cineasta de profesión, sino arquitecto y profesor de universidad, pero el premio recibido en el festival Intersección podría abrir una nueva brecha en su carrera. Con ‘El custodio’ ha ganado el premio del jurado al mejor cortometraje español, que le ha supuesto mil euros y un pase directo a las candidaturas de los premios Goya.

¿Cómo recibió la noticia?

No la esperaba para nada, fue toda una sorpresa. Este era el primer festival al que asistía, así que ganar un premio es un shock, te planteas no volver a presentarte a ninguno más, no vayas a estropearlo (risas).



Porque usted es arquitecto y profesor de universidad.

Claro, soy arquitecto y tengo un estudio, siempre me he dedicado a eso aparte de dar clase. A través de la arquitectura hemos ido construyendo algunas piezas audiovisuales con un punto experimental, el cine siempre estaba presente como una intención pero ‘El custodio’ se ha convertido en mi primera pieza de cine, aunque refleja las preocupaciones que aparecen en los proyectos de arquitectura. Es una continuidad, en el fondo tiene mucho que ver, se tratan temas como la preocupación por el espacio o el movimiento de las personas por los lugares. Cuba fue un lugar perfecto para trasladar las ideas de la arquitectura al cine.



¿Qué transmite ‘El custodio’?

Fue un tema de oportunidad. Yo iba en un coche por una zona a 200 kilómetros de La Habana escuchando a un grupo que se llama AfroCuba de Matanzas y apareció un lugar apocalíptico, propio de ‘Mad Max’, una pista de asfalto llena de grandes piezas metálicas. No sabía lo que era pero sí que tenía magnetismo y quería contar algo. Con el tiempo descubrí que era una pista de aterrizaje que usaban los aviones que partían de Florida hacia Cuba. Pero en la Crisis de los Misiles colocaron todas esas piezas para evitar los aterrizajes y había una persona, el custodio, que se obsesionó con proteger aquel lugar incluso pasada esa crisis. Es un pretexto para hablar de soledad.

Y será candidato a los Goya, eso constituye otro premio.

Eso es lo más potente, imagina, primer festival, primer premio y candidatura a los Goya. Yo me quiero morir (risas). Es emocionante, pero no es ya estar en los Goya, sino que está seleccionada y tendrá que ser votada por los académicos para después ser finalista. Yo no soy cineasta de profesión, tuvimos que rodearnos de un equipo de profesionales en Cuba.

¿Está abierta la puerta a nuevos proyectos con ellos?

Por supuesto, tenemos un grupo de WhatsApp y estamos deseando hacer más cosas. Esto te atrapa, el cine es mágico, aunque lo seguiré compaginando con la arquitectura.