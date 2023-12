Arte de todos, con todos y para todos en Belas Artes

Fue una propuesta “que costó iniciar”, recordaba la directora del museo de Belas Artes, Ángeles Penas, pero que se ha consolidado en el tiempo y abraza ya su sexta edición. Se trata del proyecto ‘Identidades’, que convierte a colectivos vulnerables en artistas y que culminó con la apertura de la exposición de sus creaciones en el propio museo. “Hoy es un día grande, para la asociación y para el museo”, apuntaba, por su parte, el presidente de los Amigos del museo de Belas Artes, Pedro Vasco.



‘Identidades’, es un proyecto que busca la inclusión de colectivos en situación de vulnerabilidad, ya sea por estar desplazados de sus lugares de origen, por ser víctimas de malos tratos o por verse en situaciones de dificultad. El programa busca hacer reflexionar y tomar conciencia de las raíces y de la identidad en todas sus variantes.



Para ello, siete artistas de la ciudad (Vero Novoa, Julia Abalde, Tatiana Medal, Faura Balsa, Mico Rabuñal, Iria do Castelo y Lara Pintos) abren las puertas de sus talleres a diferentes colectivos y entidades para desarrollar creaciones basadas en los estilos y técnicas de los propios artistas.

Los primeros visitantes de la muestra fueron los propios autores | Pedro Puig





“Para mi, es superinteresante, no solo en lo social, sino también en lo personal, poder acercarte a realidades complejas y conocer sus situaciones”, afirma Iria do Castelo, que participaba por segundo año, en esta ocasión trabajando con las mujeres del Hogar Santa Lucía. “Es un proceso interesante, he aprendido mucho de lo que ellas cuentan”.



Lara Pintos explica que también fue su segundo año, en su caso colaborando con Accem. “La verdad, es que superbien la experiencia, porque es salir de la dinámica de estar en el taller, trabajando solos, y socializar con esta gente, que no tienen contacto con el arte y darles tú esa primera experiencia con la pintura, en mi caso, es muy interesante”, indica, y añade que “ellos son muy agradecidos, entonces es gratificante en las dos direcciones”. En el caso del escultor Mico Rabuñal, su trabajo fue con la Fundación Juan Soñador: “Es el primer año que participo, pero encantado de la vida; los chicos son supercurrantes, lo dieron todo, estaré encantado de participar de nuevo”.