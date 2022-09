Artay, Sura, Sami y Sandal buscan hogar

Artay

¿Alguien puede resistirse a esta ‘carita’? Este es Artay, un perrito muy pequeño de tamaño pero muy grande de corazón. No es un cachorro pero le quedan muchos años por delante para dar amor incondicional a quien decida adoptarlo. Un perro tranquilo, muy cariñoso, simpático y bueno que ocupa poco espacio pero llenará muchísimo el corazón de la persona que le brinde la oportunidad de formar parte de su familia. Ojalá este amorzote de mirada tierna tenga suerte muy pronto. Él está deseando encontrarte, ¿te animas a conocerlo?

Sura, Sami y Sandal

Parece que estos tres bellezones no tienen suerte y nadie se anima a preguntar por ellos, después de que dos de sus hermanitos sí que encontraran un hogar, lo cual es una pena porque son tremendamente cariñosos además de guapos, simpáticos y muy juguetones. Adoran estar con gente y merecen encontrar una casiña para no tener que crecer en el refugio después de aparecer abandonados en una caja como trastos viejos. Si quieres poner alegría en tu vida y hacer feliz a uno de estos peques no lo dudes y ven a conocerlos, será imposible que no te enamores de ellos porque son artistas en robar el corazón de todos los que les conocen.