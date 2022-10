Arrecian las críticas al servicio de la línea 21 de Tranvías Coruña a pesar de los reajustes

Parece no tener fin el quebradero de cabeza de los usuarios de la línea 21 de Tranvías, quienes empiezan a acostumbrarse a tomar con recelo los anuncios de mejoras y reajustes en el servicio por parte de la empresa concesionaria. Y es que, una semana después de que el pasado día 14 ésta hablase de cambios para optimizar las frecuencias, las sensaciones, lejos de mejorar, son incluso peores por parte de los que utilizan los buses rojos en el día a día.



Buena parte de las quejas llegan desde los residentes en Novo Mesoiro, que a través de la asociación vecinal de la zona y las redes sociales han canalizado y hecho público un malestar casi perenne. Incluso, desde la propia agrupación se hizo ayer un llamamiento a compartir experiencias y hacer llegar éstas a la empresa concesionaria. “Las quejas arrecian. Se mantienen la falta de puntialidad, los retrasos y los buses siguen llenos”, lamenta Víctor Lamela, presidente de la Asociación de Vecinos de Novo mesoiro. “Desde que dijeron que mejoraban el servicio se pueden ver quejas en tiempo real a través de las redes, de gente que llega a la parada y nos cuenta el retraso y el tiempo de espera por el bus”, añade.



A pesar de los reajustes, los relatos hablan de enlaces perdidos para desplazarse a Ferrol o contratiempos para conciliar movilidad y trabajo. “Es insufrible, yo no puedo ir en bus a trabajar, no me extraña que se vendan pisos como churros, porque estamos totalmente aislados”, dice uno de los comentarios. Otro incide en la ya clásica reinvindicación de una línea nueva, una vieja aspiración tanto del barrio como del polígono de Pocomaco. “Lo ideal sería una línea nueva, para no depender de los transbordos, pero por lo menos que pongan cuatro buses y no tres para el servicio”, dice el representante vecinal Víctor Lamela.



Tranvías apunta a una mejoría



La versión de la Compañía de Tranvías difiere de lo expuesto por los vecinos y habla de un progresivo cumplimiento de los servicios y horarios previstos

Así, fuentes de la compañía subrayan: “Hay retrasos puntuales que se recuperan y todos los buses van en hora. La frecuencia de 20 minutos se está manteniendo y se ha mejorado mucho. Solo quedaba una queja pendiente, que el viaje de las 07.40 horas se estaba retrasando, y se ha resuelto”.