El área sanitaria continúa restando casos pero anota cuatro muertes más por covid

Continúa el descenso de casos en el área sanitaria de A Coruña y Cee. Según el último informe del Servizo Galego de Saúde (Sergas), las infecciones activas se sitúan en 10.467 (-261). De esta manera, la caída de casos en la comunidad se concentran esta demarcación, teniendo en cuenta que se restaron 347 en toda Galicia.



En cualquier caso, con casi todos los indicadores en descenso, la nota negativa de esta actualización son las cuatro víctimas confirmadas por el Sergas. Un hombre de 83 años que murió el martes; otro de 87 y una mujer de 96 que perdieron la vida el miércoles, y de otra de 90 años cuyo deceso ocurrió el día 10.



En cuanto a la situación en los centros hospitalarios, se reducen los ingresados en A Coruña y Cee. En concreto, once menos que en anterior informe al computarse 188 hospitalizados (-11), de los que doce (+2) permanecen en la UCI.



De estos 188 enfermos, a 176 los atienden en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), once de ellos en la UCI. Mientras en el Virxe da Xunqueira de Cee son siete los ingresados, tres menos que en el anterior informe del Sergas. En el Hospital Quirón, con cuatro casos de coronavirus en unidades covencionales, no se registran cambios, los mismo que en el HM Modelo-Belén, donde sigue un único afectado, en UCI.





La campaña de vacunación proseguirá con las repescas y menores de 11 años





El dato de contagios diarios (658) también cae respecto al día anterior, pero se incrementa la tasa de positividad, que escala hasta casi el 30% tras realizar 2.249 pruebas diagnósticas, de acuerdo con la información que aportan a diario desde el Sergas.



En relación con la vacunación, Sanidade informó este viernes del calendario previsto para la semana del 14 al 20 de febrero en el área sanitaria, que se centrará en las “repescas” y en la campaña de segundas dosis para menores de 5 a 11 años, convocados tanto en A Coruña como en Cee.



Así, para el lunes 14 en las instalaciones de ExpoCoruña se dieron 2.000 citas a repescas, que acudirán de 09.00 a 20.00. En Cee se convocó a otros 50 ciudadanos, en horario de 16.00 a 17.00. Los mismos número de convocados se repetirá el martes 15.



Para el miércoles son 2.700 las repescas citadas en A Coruña y 100 en Cee, mientras que el día 17, las citas se dividirán en mañana y tarde, pues de 09.00 a 14.00 acudirán 500 “repescas” hasta ExpoCoruña y de 15.00 a 20.00, los 1.100 menores convocados para recibir su segunda dosis de la vacuna contra el covid-19.



El viernes 18 están citados 500 coruñeses para repescas en las instalaciones de ExpoCoruña, en horario de 09.00 a 19.30, y 10 menores de once años para recibir la segunda dosis de la vacuna, entre las 15:00 y las 15:30. En Cee, de 16.00 a 17.00 administrarán la vacuna correspondiente a las 50 persas convocadas procedentes de “repesca”, según detallaron desde Sanidade.