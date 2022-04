Aparecen jeringuillas en el Orzán y los vecinos denuncian nuevas peleas

Hace tiempo que los vecinos del Orzán están al límite y cada semana aumenta su frustración al comprobar que nada cambia. Las noches continúan siendo ruidosas y ahora denuncian nuevas peleas nocturnas y la aparición de jeringuillas al lado de un portal (en este caso, a las tres de la tarde del lunes).





El presidente de la Asociación de vecinos Ensenada del Orzán, José Luis Méndez, reconoce que “tenemos todos los ingredientes para ser considerado un barrio que necesita una atención especial por parte del Ayuntamiento”. Las jeringuillas aparecieron a plena luz del día, en la calle del Socorro, y este hecho supuso el rechazo total de los residentes. “Del alcohol se pasa al escándalo, a las peleas y acaba con esto, que no lo queremos a la salida de nuestro portal ni ante los ojos de nuestros hijos y nietos”. Al respecto, Méndez añade que detrás de todos estos hechos también hay gente vendiendo droga en el entorno del barrio.









El fin de semana no dio tregua a los vecinos. Además del ruido, también soportaron peleas y gritos de madrugada. Por ello, “llamamos a la Policía y no apareció nadie”, dice. Ante lo que considera una grave “inactividad” por parte del Gobierno local, el presidente de la entidad vecinal insta a “hacer algo, porque no comprendemos qué actitud tiene el Ayuntamiento ante los graves problema de esta zona. No cabe duda de que hay que actuar de alguna forma”.





El Orzán se ha convertido en “un lugar donde se permiten unos comportamientos descontrolados, así que lo lógico es que terminen en peleas. Es el resultado lógico de la permisividad que se permite”, explica Méndez.





Los vecinos graban cada fin de semana las malas conductas de las personas que salen de fiesta por esta zona. Ya sea para exponer los hechos en redes sociales o para presentar quejas formales, como es el caso de las tres denuncias trasladadas a la Valedora do Pobo, que fueron aceptadas a trámite. “Tan solo pedimos presencia policial, pero no que pasen los coches y ni siquiera salgan los agentes a decirle algo a la gente. Son necesarias las sanciones, pero claro, si no tienen órdenes de hacerlo, pues pasa lo que pasa. Todo se resume en presencia policial con actividad”, considera el representante de los vecinos.





Sobre la situación de las denuncias ante la Valedora, Méndez relata que el organismo está realizando un informe “y los tres casos que presentamos se tomarán como el mismo problema, por lo que habrá una respuesta conjunta para los tres”. De momento, se mantienen a la espera, ya que la resolución se dará tras conversaciones con el Gobierno local.





Acusación

La Valedora do Pobo admitió a trámite dos nuevas denuncias de los vecinos del Orzán el pasado mes de marzo, en las que acusan al Ayuntamiento de dejación de funciones al no garantizar el descanso nocturno de los vecinos de la zona. Todas ellas están acompañadas de pruebas, como videos de los propios vecinos.





En el barrio, en ubicaciones como la calle de Cordelería y otras aledañas, es habitual que en las noches de los fines de semana se concentren una gran cantidad de jóvenes consumiendo alcohol en la vía pública y poniendo música a volumen muy elevado en altavoces portátiles, algo que denuncian constantemente los vecinos sin obtener ninguna solución.