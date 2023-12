Any, la taxista que te lleva de A Coruña a Laponia

Cualquier persona que coja estas navidades el taxi número 240 podrá experimentar un viaje a la mismísima Laponia. Y es que Any lo ha vuelto a hacer: como cada Navidad, decide echarle un pulso a Abel Caballero decorando su empresa, el taxi, para ofrecer una experiencia divertida a sus clientes.



A su paso, asegura, llueven los aplausos, y es que el vehículo no pasa desapercibido. Guirnaldas con luces, vinilos, regalos y música son los elementos protagonistas de este taxi que podría hacerle la competencia a la bola de La Marina. En su interior, decorado con estrellas y hasta muñecos de nieve de peluche, tampoco reina el minimalismo.



“Lo decoré el domingo y ya estoy por la calle de día y de noche, las 24 horas. La gente se para y levanta el dedo pulgar o los niños me aplauden cuando me ven”, sostiene la taxista. Además de la de los ornamentos, el recorrido a bordo de esta Navidad con ruedas tiene premio, ya que Any reparte bombones, calendarios y Christmas –postal navideña firmada–. Para el próximo 5 de enero, el día de la cabalgata de Reyes, la taxista se guarda una sorpresa. “Encargué 50 kilos de caramelos para repartir. Estoy a tope, como todos estos años”, comenta.



Any suele operar mucho por la zona de Os Mallos, pero en cualquier parada donde estaciona, la gente espera hasta subirse a su taxi para vivir la experiencia. No es la primera vez que esta taxista realiza sus carreras vestida de gala, y es que para ella decorar su propia empresa es cosa de pasión. Ya el año pasado relataba que en su país de origen, Rumanía, se reparten cosas a los clientes por las fiestas. Por ello, no quiso dejar pasar la oportunidad de traer esta costumbre al servicio coruñés. Lo cierto es que muchos usuarios habituales de Any ya preguntan con antelación sobre su decoración, que hace que una carrera que en principio podría resultar aburrida, se convierta en una fiesta a ritmo de Mariah Carey.