Los años tras la Segunda Guerra Mundial novelados desde testimonios reales

Novelas sobre la Segunda Guerra Mundial hay en abundancia, pero las obras que abarcan las décadas posteriores ya no se prodigan igual. En ese segundo grupo se encuentra “La última condesa nazi”, la última novela de la periodista y escritora Viruca Yebra, que ayer visitó la ciudad para presentarla.



Podría decirse que “La última condesa nazi” es una obra periodística novelada, ya que el fin, contar las décadas de posguerra de las personas que tuvieron que huir de su país, como los alemanes que eran tachados de nazis; como los escenarios (Londres, Berlín, Tánger o Marbella), requirieron una labor de documentación y cotejo enormes.



La obra surgió de la curiosidad de la autora por conocer más “del origen turístico” del lugar en el que reside, Marbella, a la que dedica varios capítulos de la novela. “Empecé a investigar y me di cuenta que lo que hoy es Marbella a nivel internacional parte de dos migraciones: la aristocracia centroeuropea y la gente que se marchaba de Tánger. Se juntaron los dos y se formó una historia muy especial”, explica Viruca Yebra.



La protagonista, Clotilde von Havel, no existió como tal, pero sí todo su trasfondo, nacido de multitud de entrevistas que Yebra realizó en los últimos años. “Entrevisté a muchas señoras, de un perfil parecido al de Clotilde, que vivieron una vida, unos acontecimientos... con las historias que me contaron, fui configurando a Clotilde, se podría decir que el 100% de las historias que le pasan, les ha pasado a alguna de esas personas que he entrevistado”, indica. Son testimonios de una época que no se ha tratado en demasía que, “en muchos casos ya son imposibles de obtener”, ya que han ido muriendo.