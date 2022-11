Animación y sorteos para potenciar la actividad en el mercado de Ramón Cabanillas, en A Coruña

El mercado de Ramón Cabanillas, en Os Mallos, disfrutó ayer de la primera de las dos jornadas de animación y sorpresas para potenciar la actividad de sus puestos. Con el objetivo de fomentar el consumo en este espacio municipal, un grupo de actores y actrices profesionales con experiencia en espectáculos circenses convirtieron las compras del día a día en un momento de diversión, además de ofrecer la oportunidad de ganar un premio de cincuenta euros para gastar en el mercado.



Hoy volverá a repetirse la misma dinámica, pero solo en horario de mañana. Es decir, de 11.00 a 13.30 horas. Las personas interesadas en el sorteo solo tienen que responder correctamente a tres preguntas y subir una foto a sus redes sociales o dejar un mensaje en un cartel que portan los actores.

Señalización



“Es una forma de dinamizar y promocionar el mercado, aunque igual no es la fecha más acertada porque con el Black Friday siempre hay menos gente que viene al mercado y compra en los supermercados porque hay promociones”, dice el carnicero de Ramón Cabanillas, David Pin. La actividad, sin embargo, es bien recibida, sobre todo porque noviembre es un mes flojo en los últimos años. Eso sí, los placeros continúan con su demanda histórica desde que se instalaron en su localización habitual tras estar décadas en las galerías de San Jaime. “Reclamamos más señalización porque hay mucha gente que no conoce el mercado. Esto ya no solo es cosa del Ayuntamiento, sino también de las concesiones de cada mercado”, añade.

En cuanto a las ventas de cara a las fiestas, David Pin afirma que los coruñeses ya están comprando marisco para congelar, mientras la carne suele comenzar a reservarse a partir del 10 de diciembre.