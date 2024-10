Aníbal Rodríguez | “O Ventorrillo y sus fiestas no se entienden sin Los Satélites”

La traca final de las fiestas de barrio acostumbra a dejar en O Ventorrillo una programación extensa, cargada de eventos y que provoca que los hosteleros se froten las manos con la más que previsible afluencia masiva. No en vano, la única actuación de los Satélites en la ciudad será el jueves (22.00 horas), después del tradicional homenaje a Pucho Boedo y, en esta ocasión, también al desaparecido Sito Sedes. Aníbal Rodríguez (A Coruña, 1969), vicepresidente de la asociación vecinal, es uno de los responsables de que O Ventorrilo provoque envidia sana en cada esquina de la ciudad.

¿Qué tiene O Ventorrillo para gozar de unas fiestas cada año más imponentes?

Son una tradición. Posiblemente, después de las de María Pita, las más fuertes de toda la ciudad. Lo conseguimos porque somos un barrio muy involucrado social y de colaboración con los negocios. La hostelería se vuelta muchísimo con los actos sociales. Todos los barrios tienen orgullo propio, pero O Ventorrillo mueve algo especial. No encuentro las palabras objetivas para definirlo. Está claro que está ahí y hay que mantenerlo. La gente siempre está dispuesta a echar una mano. En todos los barrios ha bajado la colaboración, pero aquí estamos muy satisfechos.

Aún encima, con Los Satélites...

Los Satélites tienen que estar sí o sí. O Ventorrillo y sus fiestas sin la participación de Los Satélites no serían lo mismo. No se entienden. Hubo un año que, por temas de fechas, no pudieron venir y lo solucionamos con Os Trovadores. Cuando acaban las fiestas les preguntamos qué fechan tienen libre y lo reservamos. Por eso este año ha tenido que caer en jueves. No había otra opción.

Este año, junto a Pucho Boedo, también habrá tiempo para recordar a Sito Sedes...

Tiene que estar siempre presente. Es nuestro crooner y su estatua el centro neurálgico del barrio. Por su parte, Sito era una persona que había colaborado siempre con nosotros de forma especial. Habrá una mención especial para él. Cuando se hacía el homenaje a Pucho en el centro cívico de A Silva, donde él había nacido, además de unas palabras de Xurxo Souto, siempre estaba allí Sito y cantaba un par de temas. Además, tenemos la colaboración de Tito Calviño.

¿Cuál es el secreto para que no decaiga el ánimo?

La verdad es que este año hay que redoblar esfuerzos de todo tipo: económicos y de trabajo. Las fiestas de O Ventorrillo son especiales, tradicionales, y hay que mantenerlas.

Se habla mucho de las comisiones de fiestas como solución al cartel del Ayuntamiento...

Las comisiones de fiestas vecinales son fundamentales, pero dan mucho trabajo. Obligan a disponer del tiempo libre y que diferentes personas puedan ir pateando todo el barrio. Este año no hemos podido abarcar todas las calles como desearíamos. Somos de los pocos barrios que funcionan como los pueblos. Sin embargo, sin la colaboración municipal sería imposible.

¿Cómo se ha portado el Ayuntamiento en la preparación?

Con el Ayuntamiento, la hostelería y los vecinos hemos sacado unas fiestas de Primera. No podíamos pasar de Primera División a Primera RFEF. Al principio teníamos a lo mejor algunas dudas, pero les hemos dicho que teníamos que redoblar esfuerzos todos, sabemos que el Gobierno local también ha hecho un esfuerzo importante.

¿Qué es de lo que están más orgullosos?

Además de Los Satélites, la colaboración importante de la orquesta Foliada D'Ases, así como de nuestro grupo de pandereteiras, del de sevillanas y los grupos que incluye el cartel. La banda The Nunzia's es una de las que tiene más futuro dentro del pop rock local. Muchos grupos bajan su caché para poder venir a O Ventorrillo.

La hostelería también tendrá su semana grande...

Sí, es al final lo que mueve la economía de una ciudad, un pueblo o una comunidad. Se trata del punto de reunión donde todos quedamos para reunirnos con el vecina. En estas fiestas hablas con personas a las que conoces de vista, pero te permiten presentarte e interactuar. Lo que se llama hacer barrio. Nos sentimos muy orgullosos de eso.

¿Qué mensaje le manda a los vecinos del resto de barrios para que se unan a la fiesta?

Van a disfrutar de unas fiestas espectaculares, con la orquesta referente de toda Galicia. Son algo que va unido a O Ventorrillo. Sin ellos no serían las fiestas del Pilar. Podrán disfrutar de actuaciones de todo tipo, desde sevillanas a blues, jazz y todo lo que puedan buscar. Somos multiaventura y multiactividades.