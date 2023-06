Andalucía sostiene que "se han incumplido todos los procedimientos" al elegir A Coruña como sede de la Aesia

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha aseverado este lunes que "está claro que se han incumplido todos los procedimientos establecidos por la norma en relación" con la elección de la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), que se ubicará en A Coruña y a la que optaba Granada.



Así lo ha sentenciado el consejero de la Presidencia en el transcurso de un acto en Sevilla para presentar la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030, y después de que el Gobierno haya decidido tramitar de forma urgente el proyecto de real decreto para la creación de la Aesia en La Coruña, y de que el Ejecutivo central haya trasladado al Tribunal Supremo que indica que no dispone de la documentación con las tablas de valoración y la puntuación detallada obtenida por las candidaturas presentadas por las distintas ciudades que optaban a acoger este organismo.



El consejero se ha referido a esa comunicación del Gobierno al señalar que "lo último que sabemos" de este asunto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha admitido que no tiene la puntuación que obtuvo la ciudad que acoge la sede" de la Aesia, "es decir, que reconoce que el trámite se hizo sin seguir la convocatoria que el propio Gobierno de la Nación elaboró", según ha apostillado.



En esa línea, Antonio Sanz ha remarcado que "el Gobierno de la Nación podía haber decidido dónde quería llevar la sede de la agencia unilateralmente", pero, en vez de eso, recurrió a "un procedimiento mediante una orden de convocatoria donde dijo los requisitos que había que cumplir".



"Según parece, hemos conocido que los informes se elaboraron 'a posteriori' de la decisión" sobre la ubicación de dicha agencia, y "también hemos conocido, según parece, porque en esto la falta de transparencia es absoluta, que Granada fue claramente la primera" en dicho procedimiento, "cumpliendo todos los requisitos que se establecieron", según ha continuado el consejero.



Es más, según ha añadido Antonio Sanz, Granada fue "la primera con diferencia", y la ciudad elegida -en referencia a A Coruña- "no fue ni siquiera la segunda", de forma que "parece ser que era la tercera", según ha abundado antes de subrayar que, si el Gobierno aprobó un procedimiento para elegir la sede de la Aesia, "tiene que cumplir el procedimiento", y "lo que no puede ahora el Gobierno de España es reconocer que no ha cumplido con el procedimiento", según ha remarcado.



El Gobierno está así "incumpliendo las normas", según ha enfatizado el consejero de la Presidencia, que ha recordado que desde la Junta de Andalucía piden "que se retrotraiga todo el proceso al origen, para empezar de nuevo, porque está claro que se han incumplido todos los procedimientos establecidos por la norma en relación con este asunto", desde la premisa de que, si se establece una norma, "hay que cumplirla".



De esta manera, ha subrayado que "ya se ha ido a los tribunales, y eso está pendiente de decisión judicial", y al respecto ha explicado que "todas las administraciones, sumadas en torno a una mesa en Granada, hemos impulsado" un único "recurso" ante la justicia "en lugar de presentar cinco recursos" diferentes entre la Universidad, la Diputación, el Ayuntamiento de Granada o la Junta de Andalucía.