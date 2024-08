Ana Peleteiro visita las obras de su futuro gimnasio en A Coruña

La atleta gallega Ana Peleteiro ha estado en A Coruña visitando las obras del que será su futuro gimnasio en la ciudad. El negocio, en el que va de la mano de la entrenadora de las influencers Crys Dyaz y del jugador del Real Madrid, nacido en Curtis, Lucas Vázquez, está en O Parrote y la previsión del trío de empresarios y deportistas es que se pueda poner en marcha en otoño.

"Empieza la cuenta atrás para cumplir un sueño", señala Ana Peleteiro en una publicación de su Instagram en la que muestra el interior en obras del futuro gimnasio. "Que alguien me pellizque porque me parece increíble que esto ya sea casi realidad", asegura la atleta de Ribeira, que acaba de volver de los Juegos Olímpicos de París con la tristeza de no haber conseguido una medalla en la prueba de triple salto.

Ana Peleteiro y Crys Dyaz anunciaron en octubre del año pasado un proyecto secreto con sede en A Coruña, en este caso de la mano de Lucas Vázquez. Será la tercera apertura de uno de los centros de Crys Dyaz & Co, por ahora solo presente en Madrid.

En ellos, además de sesiones de entrenamiento personal, cuentan con una unidad de la mujer (embarazo, postparto, fisio de suelo pélvico, menopausia, bebés, etc). También habrá en el centro que se pondrá en marcha en A Coruña servicio de fisioterapia, readaptación, rehabilitación, alto rendimiento y nutrición.