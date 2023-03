Ana Baneira: "En ningún momento me detuvieron en el marco de una protesta"

"En ningún momento me detuvieron en el marco de ninguna protesta", ha señalado este jueves en declaraciones a EFE la coruñesa Ana Baneira, que ha revelado que acabó presa durante su viaje de "mochilera" en Irán, en una estación de servicio y cuando se dirigía en coche hacia la ciudad de Persépolis.

"Estábamos repostando en la gasolinera y de repente se metió en el coche la policía. Me detuvieron, me metieron en otro coche y ahí fuimos directamente a una sala de interrogatorios", ha señalado Baneira, que ha contado que el arresto se produjo el día 12 de octubre, cuando llevaba viajando "aproximadamente" un mes por ese país.



Baneira fue detenida por el gobierno iraní bajo la acusación de participar en las protestas por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini y tras 138 días en prisión fue liberada el pasado sábado. El lunes llegó finalmente a su hogar, en A Coruña, en un vuelo procedente de Ginebra.



Asegura que cuando entró en Irán, en septiembre, no había "ningún tipo de protesta" ni "se veía venir nada".



"Mi motivo para entrar en Irán fue básicamente seguir mi viaje de mochilera", ha remarcado la joven, que ha querido aclarar que no es activista "de ninguna de las formas".



Asegura que en efecto está vinculada con el cambio climático y temas sociales, pero que le parece "irrespetuoso" que la llamen activista, puesto que hay activistas "de verdad que están haciendo un gran trabajo".