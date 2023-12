Amando López | “Siempre hay pescado para todos los bolsillos”

La Asociación Minoristas del Puerto existe desde el 2000. Son 23 años promocionando los intereses del colectivo, y manteniendo un diálogo con las autoridades. Y sobre todo, luchando por mantener la alimentación atlántica, rica en pescado, de la que depende su modo de vida. Su presidente, Amando López Gil, muestra su preocupación al respecto.



¿Cuál es el problema?

Estamos muy preocupados por la escasez de mercancía que se ve ahora en la lonja. Hace veinte o treinta años se consumía mucho más pescado del que se consume ahora. Había mayor cantidad de pescado, mayores cuotas,… Las nuevas generaciones no están siendo aleccionadas por parte de sus familias en el consumo de pescado.

¿Qué les diría?

La salud es lo primero y alimentarse bien es una forma de tener una salud adecuada. No es un producto difícil de cocinar y cualquier profesional, en una pescadería, en un mercado o un ambulante, prepara el pescado a gusto del consumidor. Siempre hay pescado para todos los bolsillos.

¿Por qué el sector minorista?

En una pescadería de toda la vida, en un mercado, una persona que lleva el pescado a primera hora de la mañana está sobradamente capacitada para ofrecerle al cliente un trato cercano y particular y que incluso puede aconsejarlo sobre qué producto llevar y como prepararlo. Somos conocedores de las costumbres y necesidades de nuestros clientes.

¿Y las administraciones?

Las administraciones deberían dedicar tiempo, esfuerzo y dinero a hacer campañas para concienciar a la gente de alimentarse adecuadamente.

¿Cómo ve el futuro?

Con preocupación. Las autoridades españolas y europeas deberían considerar a Galicia como un territorio especial. Esta situación hace mella en todo el sector. Si a un barco le prohibes pescar cuando hace veinte o treinta años se pescaba muchísimo más, la actividad deja de ser rentable y atractiva, los barcos terminan por dejar de ir a pescar debido a tantas prohibiciones e imposiciones y el comercializador no tiene producto. Si no hay producto no va a haber gente interesada en vender pescado. Y si no hay quien lo compre no va a haber quien lo consuma. Es todo una cadena. Cada vez hay más recortes y a mí me parece increíble, con una flota tan grande, que no tengamos un trato especial. En Galicia mucha gente vive de actividades relacionadas con el mar.



¿Cómo cambiar esto?

Es una vergüenza que se esté pagando un 10% de IVA en un producto como el pescado cuando por ejemplo las frutas y verduras, que están considerados productos tan sanos como el pescado, solo pagan el 4% de IVA y desde hace un tiempo están al 0% cuando el pescado sigue al 10%. Es increíble y muy fácil de solucionar.