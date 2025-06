Los alumnos de Selectividad en A Coruña: "La gramática fue regalada"

Tras los dos primeros exámenes de la mañana, Lengua Castellana e Historia de España o de la Filosofía, los alumnos coruñeses salieron con opiniones muy variadas.

Los más optimistas, algunos de los estudiantes del instituto Eduardo Pondal de Ponteceso, quienes la presión no les jugó una mala pasada y supieron mantenerse tranquilos. “Para lo poco preparado que lo llevábamos, la verdad es que no salió tan mal. Decían que el cambio de modelo iba a ser muy difícil, y no fue para tanto”, comentaba uno de los estudiantes del instituto.

Sobre todo, las mejores valoraciones fueron para el primer examen de la mañana, el de Lengua Castellana y Literatura. “El de Lengua fue muy fácil, la gramática fue regalada”, sentenciaba otro alumno del instituto de Ponteceso que está mañana se desplazaron hasta la facultad de Ingeniería Ingeniería Informática para afrontar Selectividad.

Un comentario sobre la migración en la isla de El Hierro y literatura a elegir entre Valle-Inclán y Almudena Grandes fueron algunas de las preguntas del primer examen de la mañana.

La materia de Historia de España fue algo menos liviana para los estudiantes coruñeses. “Yo fui estudiando y me salió bastante mal”, apuntaba un estudiantes del Eusebio da Guarda tras finalizar Historia.

Las diferencias entre Sexenio Absolutista y Trienio Liberal, las desamortizaciones, Primo de Rivera y la Restauración fueron algunas de las opciones que los estudiantes tuvieron que afrontar a partir de las 12.00 horas. Alguno, que no se esperaba tal dificultad se hacía alguna que otra pregunta: ¿Esto entraba en los apuntes?, incidió entre risas.

Los que hicieron Historia de la Filosofía salieron un poco más optimistas. “Cayó Descartes, Hume y otro autor que no me sabía. En general bastante bien”, destacó Ismael Sánchez, uno de los estudiantes que no necesitan más que un 5, pues ve su futuro en Filología Inglesa.