Las alumnas de la UDC Iria Fernández Sánchez y Sarah Lamas reciben los premios de la Valedora do Pobo

Las alumnas de la Universidade da Coruña (UDC) Iria María Fernández Sánchez y Sarah Lamas recibieron hoy los premios de la Valedora do Pobo a los mejores Trabajos de Fin de Máster (TFM) en materia de igualdad y derechos de las mujeres en su V edición.

La entrega de los galardones tuvo lugar esta mañana en el Paraninfo de la Reitoría de la UDC, en un acto presidido por la defensora del Pueblo, María Dolores Fernández Galiño, y que contó con la presencia del rector de la UDC, Ricardo Cao; la conselleira de Política Social e Igualdad de la Xunta de Galicia, Fabiola García Martínez; la coordinadora de la Oficina de Igualdad de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Sonia Esperanza Rodríguez Boente; y la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo (Uvigo), Yolanda Rodríguez Castro.

La Valedora do Pobo convoca anualmente los Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) en materia de igualdad y derechos de las mujeres en colaboración con las tres universidades públicas gallegas (UDC, USC y Uvigo). El objetivo es reconocer aquellos trabajos académicos que destaquen por su valor en la promoción de la igualdad y los derechos de las mujeres. Unos premios que, según destacó el rector, “constituyen un importante incentivo a la introducción de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento, fomentando la investigación en temas de género por parte del alumnado, un objetivo con el que las tres universidades gallegas estamos absolutamente comprometidas”.

En esta última edición, la Universidade da Coruña se hizo con los dos únicos galardones concedidos “ex aequo” en la modalidad de Trabajos Fin de Máster, gracias a los trabajos de sus alumnas Iria María Fernández Sánches y Sarah Lamas.

Á caza das tránsfugas

El estudio de Sarah Lamas ('Á caza das tránsfugas') analiza la violencia que sufren las mujeres lésbicas en el espacio público, una realidad cotidiana pero poco atendida tanto por las políticas públicas como por el activismo. El trabajo se enmarca en la teoría feminista y en los estudios lésbicos/queer, destacando que esta violencia no puede entenderse únicamente como un delito de odio, ya que la categoría generalmente ignora la dimensión de género.



La investigación se basa en las ideas de Monique Wittig y Adrienne Rich, quien señalaron que la heterosexualidad actúa como un sistema político de control sobre las mujeres. Desde esta perspectiva, la violencia contra las mujeres lésbicas se interpreta cómo una forma de castigo por desafiar la norma heterosexual. El estudio combina un análisis cualitativo de testimonios de mujeres afectadas y su percepción social, explorando también las estrategias que desarrollan para afrontar esta situación. El objetivo es contribuir a los estudios feministas y lésbicos, reforzando el vínculo entre ambos y dando continuidad al trabajo de pensadoras pioneras en este ámbito.



Este trabajo también fue reconocido con el Premio Ángeles Alvariño 2024, otorgado por la Oficina de Igualdad de Género de la UDC.

Referentes femeninos en la historia de la música

El TFM de Iria Fernández Sánchez, titulado 'Referentes femeninos en la historia de la música' concluye que la invisibilidad de las mujeres en la historia de la música no se debe a una falta de talento, sino la una exclusión sistemática basada en roles de género. El estudio analiza como la ausencia de referentes femeninos en el currículo escolar perpetúa estereotipos y perjuicios, limitando la percepción de las mujeres como compositoras, intérpretes y directoras.



Este Trabajo de Fin de Máster propone una Unidad Didáctica para incorporar a figuras femeninas clave de la historia de la música en las aulas de 3º de ESO. El objetivo es corregir esta desigualdad educativa y fomentar habilidades musicales esenciales, como la percepción auditiva, la creatividad y el trabajo colaborativo. De este modo, el proyecto busca enriquecer los estudios musicales y contribuir a la igualdad de género en el ámbito educativo.

Premios TFG

Los premios de la Valedora do Pobo a los mejores Trabajos de Fin de Grado fueron concedidos “ex aequo” la alumna de la Universidad de Vigo Xoana Abraira de Bernardo, por su TFG 'O oficio de lavar: unha cartografía sensible'; y la estudiante de la Universidad de Santiago de Compostela Rosalía Suárez Sánchez por su trabajo 'Os delitos contra a liberdade sexual: prevención, regulación e o piar fundamental do consentimento'.

Intervención de Rahima Sabiri

Además de las autoridades asistentes, en el acto de entrega de los premios de la Valedora do Pobo de esta mañana intervino también Rahima Sabiri, magistrada del Tribunal Supremo de Afganistán refugiada en Galicia.



Rahima Sabiri y su familia fue perseguida en su país por el hecho de ser mujer y por su trayectoria profesional, de donde tuvo que irse tras la llegada de los talibáns al poder.