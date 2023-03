Alternativa dos Veciños pide que se aumente la protección a los mayores coruñeses

Alternativa dos Veciños ha pedido aumentar la protección y atención a los mayores en la ciudad de A Coruña, destacando que la alta tasa de envejecimiento conlleva problemas sociales que el Gobierno local "debe resolver e non acentuar".

Así, se refiere al importante impacto que tuvo la pandemia en colectivos vulnerables, vinculado en umuchos casos al aislamiento y las situaciones de soledad. Estos factores, dicen, incrementaron la fragilidad del colectivo de los mayores. "Se temos en conta que a nosa cidade presenta un índice de envellecemento dun 200%, nunha progresión á alza nos últimos anos, son necesarias políticas municipais que contribúan a mellorar as condicións de vida da terceira idade", señalan desde la formación.

Según Ana Díaz Cortés, responsable del área social de Alternativa: “Apostamos por unha plena inclusión dos maiores, polo que urximos a emprender medidas que melloren a súa calidade de vida e non a empeoren, potenciando as vivencias positivas e fomentando as súas habilidades e capacidades, algo que podería facerse desde os centros cívicos dos barrios". Tanto ella como el candidato a la Alcaldía, Chema Paz Gago, insisten en que se trata de un área en la que es "de xustiza envorcarnos con quen nos coide no seu día e mesmo sostiveron economicamente ás súas familias máis aló da xubilación en moitos casos".