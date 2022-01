La alta afluencia en el primer día de rebajas provoca largas colas en el exterior de los establecimientos

Las rebajas de enero dieron comienzo ayer y los coruñeses quisieron aprovechar la jornada desde primera hora. Los consumidores más tradicionales, que prefieren probarse la ropa y los zapatos y no recurrir al comercio online, formaron largas colas en las tiendas y ralentizaron el tráfico en los accesos a las grandes superficies.



Como ya es habitual desde hace un par de años, la calle Compostela registró largas colas a las 10.00 horas, cuando la tienda de Zara abrió sus puertas. La gente que esperaba para acceder al establecimiento llegaba hasta la calle de Picavia. Marineda City, El Corte Inglés y Coruña The Style Oulets fueron los otros espacios protagonistas del 7 de enero.



El mal tiempo propició las visitas a los centros comerciales, por lo que entre las 11.00 y las 13.00 horas, además de en varios momentos por la tarde, hubo tráfico denso. El comercio de proximidad también tiene sus esperanzas puestas en esta campaña de rebajas tras unas navidades “buenas”, pero que podrían haber sido mejores. “Tras el balance de Reyes podemos decir que no fue como nos hubiese gustado. La gente acudió a los comercios pero no fue lo que era antes de la pandemia”, asegura el presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado.









Regulación





Sobre el adelanto de los descuentos en algunos comercios, el presidente de la entidad comercial considera que “es algo que daña mucho a los comerciantes, pero la gente va a ir a las rebajas de los productos que les interesa”. Eso sí, Boado ve necesaria la regulación de la temporada de descuentos. “Es algo fundamental y siempre tienen que empezar el 7 de enero. Adelantar las rebajas es tratar de sacar provecho de algo que no la tiene”, añade.



Durante este primer día de ventas especiales, los más madrugadores se mostraban especialmente ilusionados. “Llegué a las diez menos cuarto para poder entrar al momento y que nadie se lleve las prendas a las que les eché un ojo ayer”, aseguraba Carmen en la cola del Zara de la plaza de Lugo. También fue una mañana de devoluciones de regalos. “Me compraron un juego para la Playstation que ya tengo, así que aproveché y vine antes de trabajar para poder cambiarlo por otro”, comentaba Marco antes de acceder a Fnac.



El Corte Inglés, por su parte, lanzó las rebajas de invierno con importantes descuentos y grandes promociones tanto en tienda como en su web y app, que estarán disponibles hasta el próximo 28 de febrero.



En la propuesta comercial destacan productos de moda, hogar, deportes, tecnología, ocio y accesorios, incluyendo artículos para todos los presupuestos. Así, El Corte Inglés preparó una amplia gama de artículos a precios muy atractivos en todas sus áreas de venta. Desde el comienzo de las rebajas y hasta el último día se pueden encontrar grandes descuentos, con hasta un 50% en más de1.000 firmas de todos los sectores.