La Alcaldesa responde

Vai ser arranxado o anfiteatro do parque de Santa Margarida?

Agora mesmo estamos levando a cabo un plan para a renovación integral de Santa Margarida por fases. Este pasado mes de xaneiro finalizamos a primeira delas coa recuperación da contorna do muiño, que integramos co estanque lateral ademáis de facer tarefas de limpeza e mellora da carpintería do muiño. Pouco a poco iremos recuperando todo Santa Margarida tal e como xa fixemos con Méndez Núñez ou o co Xardín de San Carlos.



Para cando se realizará o parque da AGRA ou do OBSERVATORIO?

O noso obxectivo é que se poda abrir á cidadanía o antes posible, foi un compromiso que asumimos como goberno e estamos traballando para poder conseguilo o antes posible.



¿Por qué no podan en altura los árboles de Los Rosales? Suponen un problema. Gracias.

Las podas se realizan en función del criterio de los técnicos pero trasladaremos el tema al departamento de mantenimiento de parques y jardines para que revisen si fuese necesario podarlos en altura para evitar molestias.



¿Para cuándo se va a preocupar del servicio de jardinería de la ciudad?

En el mes de noviembre sacamos a licitación un nuevo contrato de mantenimiento, conservación y mejora de parques y jardines por 23,6 millones de euros para poder gestionar de manera integral la jardinería de la ciudad. Próximamente será adjudicado y puesto en marcha y mejorará notablemente la calidad de este servicio.



¿Cuándo se va a preocupar de restaurar las farolas del Paseo Marítimo, que son únicas y preciosas?

Actualmente estamos llevando a cabo la humanización del Paseo Marítimo, con un presupuesto superior a los 3 millones de euros y que supondrá la renovación de 1.500 metros de vía. La restauración de las farolas se está llevando a cabo de forma progresiva en el marco de la renovación del paseo. Somos conscientes de que son patrimonio de la ciudad y de que es necesario renovarlas.



¿Para cuándo regulará bien los semáforos de la ciudad?

Este año llevamos a cabo una mejora de la red semafórica de la ciudad en varios puntos, con reguladores que además de ofrecer un ahorro energético superior al 25% están centralizados en la sala de control de Tráfico. Además también disponen de una nueva tecnología bluethooth para personas invidentes haciéndolos más accesibles. Nuestro objetivo es establecer ese control en la mayor parte de ellos de forma paulatina.



¿Cuándo acudirá usted a su puesto de trabajo en bus-bici y dejará de usar coche oficial?

La realidad es que habitualmente voy andando al Concello todos los días, tanto por la mañana como por la tarde. En coche solo me desplazo si tengo dos actos muy seguidos en diferentes puntos de la ciudad para poder llegar a tiempo. Cuando se da este caso, me desplazo en un coche eléctrico pequeño del servicio de movilidad.



¿Tiene pensado asfaltar la calle Ángel Rebollo?

Sobre la calle Ángel Rebollo hemos llevado a cabo actuaciones en los últimos meses para la mejora de la red de saneamiento, así como una renovación total del firme y el repintado de los pasos peatonales. Tomamos nota de la sugerencia para futuras actuaciones.



¿En qué año piensan reformar el mercado de Santa Lucía?

Esta misma semana hemos sacado a licitación el concurso de ideas es para llevar a cabo una actuación que acoja no solo la reforma del mercado sino también la del Centro Cívico y el nuevo centro de salud. Los participantes tienen un plazo de 45 ideas para presentar sus propuestas y a partir de la elección del diseño comenzarán los trámites para su reforma de forma inmediata.



¿Cómo funciona el servicio de Canguros del Concello, hay que estar empadronado?

Hay varias modalidades, desde atención a domicilio para bebés de cuatro meses a doce años así como servicios de canguro en los diferentes centros cívicos. Para la modalidad a domicilio sí se necesita estar empadronado. Para optar al servicio en ludoteca, basta con trabajar en A Coruña. Es un sistema que funciona muy bien y de la que nos sentimos orgullosos. Actualmente se atiende a unas 400 familias coruñesas y para poder optar al servicio solo hay que darse de alta presentando un impreso de solicitud mediante registro.