La Alcaldesa responde

¿Cómo se va a solucionar el que las bicicletas y los patinetes circulen por las aceras?

Las bicicletas y los patinetes son vehículos y por tanto no pueden circular por la acera. La policía local actúa para evitar que circulen por la acera, solo en el 2022 se han sancionado a 119 personas por incumplir las normas para circular en patinete.



Ten pensado poner baños públicos móbiles pola cidade?

Si, de feito ampliamos recentemente o contrato de alugueiro e mantemento de aseos químicos co obxectivo de contar con máis aseos nas nosas rúas e que estes se atopen nun bo estado de mantemento.

¿Cuándo se va a parchear el asfalto de casi todas las calles de la ciudad?

Todas las semanas se llevan a cabo trabajos de rebacheo de las calles de la ciudad. Hay una labor de mantenimiento y supervisión constante. Si es necesario, también se llevan a cabo trabajos más completos, como el asfaltado que acabamos de aplicar en el paseo de Ronda.



¿Se podría facilitar de forma preferente el uso de bicis eléctricas (un porcentaje de las ubicadas en cada estación) al colectivo de mayor edad?

Es una propuesta interesante que podemos estudiar pero en todo caso hemos solicitado fondos europeos para poder comprar nuevas bicicletas eléctricas de forma que la mayor parte de la flota sea eléctrica. Además, según se van habilitando nuevas estaciones se van añadiendo más bicicletas para tratar de cubrir las necesidades de los usuarios del servicio.



¿Cuándo estará listo el Campo de fútbol de Eirís?

Las obras ya están adjudicadas y el plazo de ejecución es de ocho meses. Muy pronto comenzarán los trabajos y tendremos una nueva instalación deportiva de calidad para dar servicio a equipos y vecinos.



¿Cuál es su proyecto de ciudad?

El que estamos desarrollando apostando por una ciudad que recupere la ambición, el liderazgo y el orgullo. Una ciudad que sea una referencia en el desarrollo de políticas culturales y sociales, un modelo de desarrollo urbano con nuevos espacios para los ciudadanos que apueste por mejorar la calidad de vida de todos los barrios y al mismo tiempo que recupere su posicionamiento como motor económico de Galicia.



¿Por qué se sigue poniendo mucho cemento y pocos árboles?

En todas las actuaciones que estamos realizando y lo permiten estamos renovando y ampliando las zonas verdes. En el año 2022 se plantaron más de 3.000 árboles. Hoy ya hay árboles en Xuxán y en muchas otras calles como la Torre, donde hemos puesto árboles porque en este caso fueron los propios vecinos quienes nos pidieron esta actuación en los Orzamentos Participativos.



¿Cuándo va a solucionar el problema del bus en Novo Mesoiro?

Estamos trabajando ya con la concesionaria para mejorar el servicio que presta el 21 con el objetivo de que se agilice la conexión de este barrio con el resto de la ciudad. En el actual mandato ya pusimos en marcha cambios en la línea con el objetivo de mejorar su fluidez. Es verdad que Novo Mesoiro es un barrio que ha crecido mucho y necesitamos adecuar el servicio a las demandas de sus vecinos.



¿Se pondrá estación de BiciCoruña en el entorno de Palavea o Puente Pasaje?

En esta primera fase de implantación del servicio no está prevista una estación en esa zona, pero hemos solicitado nuevos fondos europeos Next Generation para ampliar BiciCoruña. Si nos los conceden, dispondremos de más bicicletas, kits para electrificar las mecánicas y nuevas estaciones. Será entonces cuando se decidan los puntos donde se colocarán esas bases y tendremos muy en cuenta los barrios a donde no ha llegado todavía el servicio.



¿Se piensa poner madera a los bancos anteriores en la Plaza de Lugo?

Los nuevos bancos de la calle Compostela tienen todos madera sobre la piedra. En el entorno de la plaza de Lugo sí que es cierto que hay otros que solo tienen piedra, porque en el momento de su colocación era como estaba contemplado. Según se vayan renovando, se irán instalando nuevos y, si es posible, con madera.