La Alcaldesa responde

¿Qué solución pondrá para que las personas que pasean a sus perros recojan sus necesidades?

Las personas que pasean a sus perros ya tienen la obligación de recoger sus deposiciones. No hacerlo no solo es un acto de incivismo, sino que también es motivo de sanción castigado con 150 euros. Estamos trabajando en una nueva ordenanza que contempla también que los propietarios de perros deban limpiar sus orines, y estamos haciendo campañas para sensibilizar sobre este tema. Lo más importante es que haya más civismo y sentido común para mantener limpios los espacios que son de todos.



¿Qué se va a construir en el antiguo Dolce Vita?

Esa era una parcela afectada por el plan de emergencia de la refinería en la que no se podía desarrollar actividad comercial. A petición de los promotores, la Xunta modificó el plan de emergencia permitiendo así que la parcela cumpliera los requisitos para edificar un nuevo espacio comercial. Para ese fin tienen licencia y actualmente están llevando a cabo trabajos de demolición para construir allí un nuevo espacio comercial.



¿Qué va a pasar con el huerto urbano municipal del Agra, al hacer la nueva urbanización de Visma?

Como ya trasladamos a los usuarios y a las asociaciones de vecinos del entorno, se reubicará dentro del nuevo desarrollo en una parcela municipal.



¿Cuándo se va a ejecutar la obra del campo de fútbol de Eirís?

Esa actuación se adjudicó el 30 de diciembre del año pasado y empezará en breve. Nos hubiera encantado que ya estuviera hecho, pero esa actuación se vio afectada por diferentes problemas. Primero por la aparición de restos arqueológicos y finalmente porque la empresa que la tenía adjudicada renunció a hacerla, por lo que fue sancionada. Realmente tendría que estar hecha en el anterior mandato. No lo estaba, pero por fin la hemos puesto en marcha y este año habrá campo de fútbol en Eirís con una inversión de 2 millones de euros.



¿Cuándo va a haber un buen transporte público (buses) con más frecuencia y mejores horas?

El transporte público en A Coruña es uno de los mejor valorados de España por los usuarios, que cada año le dan una nota muy elevada. Es cierto que se trata de una concesión que viene de décadas atrás y que desde entonces la ciudad cambió más rápido que el servicio de transporte urbano. La concesión finaliza en el 2024 y ya estamos trabajando en las mejoras necesarias para que el servicio sea más eficiente. Sí quiero recordar que hoy el bus, gracias al ayuntamiento y al gobierno central cuesta un 50% menos y sigue dando un buen servicio, las cifras así lo demuestran y por tanto animo a todos los ciudadanos a utilizarlo.



Modelo ‘Pontevedra’ (centro sin coches) para A Coruña, ¿sí o no?

Nosotros tenemos el modelo A Coruña. Un modelo de ciudad que busca recuperar espacios para las personas pero por supuesto entendiendo que los coches son una realidad. Creo que ganar espacio peatonal es siempre un acierto y que no hay nadie que allá donde hayan desaparecido los coches a causa de una peatonalización quiera que vuelvan. En esto, como en todo, hay que actuar con sensibilidad y en contacto con el tejido asociativo. Antes la Ciudad Vieja era un aparcamiento. Ahora no hay coches y da gusto pasear por ella. ¿Estaba mejor antes? Yo creo que no y creo que los ciudadanos también lo tienen claro.



¿Está prevista alguna medida para regular los precios de los alquileres en la ciudad?

El Ayuntamiento cuenta con más de 400 viviendas sociales en régimen de alquiler y está construyendo 5 pisos más en estos momentos. Tenemos también un proyecto para levantar en Xuxán otros 50, pero los ayuntamientos no son los competentes en esta materia porque además no tenemos los recursos para ello. Sí los tiene, y las competencias, la Xunta, que hace más de 15 años que no construye vivienda pública en la ciudad. No tiene sentido que ahora anuncien 40 viviendas cuando la lista de demandantes de vivienda protegida pasa de 2.000 personas en esta ciudad. La Xunta debe aplicar políticas reales de vivienda y no desentenderse del problema dejando un derecho básico en manos del mercado.



Hay muy pocas fuentes para beber en el Paseo y en la ciudad en general, ¿estás al tanto?

Revisaremos las fuentes del Paseo y estudiaremos la posibilidad de instalar nuevas. Ya estamos haciendo una reurbanización completa en la zona de Os Pelamios, con nuevas zonas verdes y fuentes previstas. El mantenimiento de las fuentes de agua es constante y siempre que se considera oportuno, dentro de las actuaciones que se llevan a cabo en las diferentes concejalías, se instalan nuevas.



Que opina de apostar en festas por unha pirotecnia branca (lumínica, drons ou formas análogas)?

Es una cuestión que estudiaremos para futuros eventos multitudinarios. Poco a poco, se han dado pasos en ciertos aspectos. En todas las grandes fiestas programamos siempre espacios y momentos sin ruido para que las personas que no pueden asistir a eventos con ruidos puedan también disfrutar de ellos.



¿Cuál ha sido la última lección aprendida?

La última lección aprendida es que si tenemos ambición como ciudad y trabajamos de forma conjunta, agentes económicos y sociales con el gobierno municipal podemos conseguir todo lo que nos propongamos como ciudad y volver a poner A Coruña en el mapa. La consecución de la AESIA (Agencia Española de Inteligencia Artificial) ha sido el mejor ejemplo.