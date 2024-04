La alcaldesa de A Coruña, sobre Primor: “Decidieron hacer las obras y abrir de forma unilateral”

Primor abrió sus puertas en el Cantón Pequeño el pasado 12 de marzo. Quince días después, sorprendió con su inesperado cierre, por ahora temporal. Dos semanas de actividad que siguen dando de qué hablar mientras el establecimiento permanece parado tras una orden municipal por no tener licencia “para hacer las obras” ni para “su apertura”, señaló este martes la alcaldesa, Inés Rey.



“Decidieron hacer las obras y abrir de forma unilateral. Se les notificó que tienen que adaptar la obra a la normativa”, dijo la regidora. La compañía recibió un dictamen de la comisión asesora del Pepri (Plan Especial de Pescadería y Ciudad Vieja), en el que se recuerda que el edificio cuenta con protección de nivel integral, por lo que la empresa estaba obligada a recuperar la fachada de la planta baja, que debería ser de madera. Para entender mejor qué ocurre, hay que remontarse a 2013, cuando se aprobó el Pepri. Desde entonces, los edificios históricos que vieron modificadas sus fachadas o volumetrías deben recuperar su disposición original si se someten a una reforma en la actualidad.

Adecuar el local

“La comisión no autorizó las obras, por lo que no tenían licencia. Se procedió al cierre tras notificar que no podían estar abiertos y que tenían que adaptar la obra de la reforma a la normativa Pepri”, insistió Rey. Este cierre tardó quince días, el tiempo que “tarda el Ayuntamiento en hacer ese expediente y requerir a la propiedad que adecue el local a la licencia que no tenían”. El cierre “temporal”, añadió, será “hasta que cumplan la normativa Pepri para darle la licencia”.



La licencia del edificio de Primor data de 1925. Dos años después abrió en él una sucursal de The Anglo-South American Bank. La fachada se modificó por los negocios anteriores a Primor, como Banesto, pero estas reformas fueron previas al Pepri, que en su artículo 61 establece que cuando se realicen obras de adecuación arquitectónica en las fachadas y elementos exteriores de los edificios será obligatoria la recuperación de las características arquitectónicas y formales originarias del conjunto.



El artículo 62 indica que las plantas bajas deben tener coherencia con las características arquitectónicas del edificio y del contorno urbano histórico. La comisión del Pepri emitió el informe desfavorable el 15 de marzo. La compañía tiene quince días para presentar alegaciones.