La alcaldesa de A Coruña reprocha a la Xunta falta de inversión en la ciudad

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha reprochado a la Xunta falta de inversión en la ciudad tras informar de la aprobación, en Junta de Gobierno, de una solicitud de financiación al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para la construcción de un edificio de 50 viviendas de protección pública en barrio de Xuxán.



"Las necesidades de la ciudad no son las prioridades del gobierno del PP, a ver si en un tema tan importante como la vivienda tenemos por fin el sí de la Xunta", ha apostillado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.



Sobre este asunto, la regidora ha destacado que los fondos que solicitan a la Xunta no son de carácter autonómico sino Next Generation que el Gobierno de España transfirió al Ejecutivo gallego y que este "tiene la obligación de gestionar".



En este sentido, Rey ha criticado que el balance de inversión que la Xunta ha hecho durante este mandato haya sido de "cero euros para los coruñeses". "A ver si a la tercera va la vencida", ha dicho en alusión a la decisión del Gobierno autonómico de no subvencionar el bus urbano o, finalmente, no construir la pasarela entre As Xubias y Santa Cristina, en Oleiros.



Venta de los muelles

Por otra parte, sobre la venta de los muelles de Batería y Calvo Sotelo planteada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, para costear el pago de los créditos suscritos para financiar el puerto exterior, la regidora ha manifestado no entender a qué obedece su "cambio de postura".

Así, ha apuntado que hace "más bien poco" el presidente del puerto afirmó, según Rey, tener "autosuficiencia" para poder hacer frente a la deuda. "Nos mostramos muy satisfechos con los resultados del puerto, con la gestión y con esa obtención de nuevas vías de negocio que hagan viable la institución", ha añadido.



Mientras, en relación al puerto exterior, la alcaldesa ha anunciado la aceptación de mutuo acuerdo con la Autoridad Portuaria del expediente expropiación de una parcela de titularidad municipal necesaria para la construcción de los accesos ferroviarios. El ayuntamiento ingresará cerca de 1,2 millones de euros por la cesión de la parcela.



En otro orden de cosas, en Junta de Gobierno local se han aprobado las bases administrativas para el concurso de ideas para la rehabilitación del mercado de Santa Lucía, mientras que en Pedralonga y A Pasaxe se ha resuelto la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de un espacio de 19.000 metros cuadrados de promoción privada, de los cuales el 58% serán de uso público.

Asimismo, se acordó renovar el convenio con la Diputación de A Coruña para financiar el programa de la red municipal de acogida para mujeres en situación de violencia de género, al tiempo que se elaborará con esta institución un convenio para promover infraestructuras inteligentes en más de 200 edificios de la ciudad.

El Ayuntamiento acordó, también, solicitar una subvención a la Consellería de Política Social para reforzar la atención de las necesidades básicas de los usuarios de la Oficina Municipal de Atención al Pueblo Ucraniano.