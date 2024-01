Una alcaldesa, cinco concejales y 30 propuestas en la visita a San Pedro de Visma

Recibir en el barrio propio a la alcaldesa y cinco concejales, y que todos lleguen con la voluntad de escuchar demandas de los vecinos, es posiblemente la mayor aspiración y el escenario ideal para cualquier asociación de representantes. Por lo tanto, la reunión entre los residentes en San Pedro de Visma y una corporación municipal formada por Inés Rey, Noemí Díaz (concejala de Medio Ambiente), Nereida Canosa (concejala Infraestructuras), Yoya Neira (concejala de Bienestar Social), Francisco Díaz Gallego (concejal de Urbanismo) y Manuel Díaz (concejal de Deportes) resultó el paradigma de comunicación y resultó tan fluida que sobre la mesa llegó a ponerse prácticamente una treintena de aspectos. Estuvo también presente Luisa Varela, presidenta de la federación de asociaciones vecinales.



No obstante, y a pesar de la visita, los residentes decidieron comenzar al ataque: Recriminaron a la corporación municipal el tiempo de espera para verse las caras. “Empezamos comentando la falta de comunicación y el retraso en tener esa reunión, desde la asociación consideramos que hubo tiempo suficiente desde el cambio de Gobierno y las vacaciones, y ellos se disculparon”, reza una de las conclusiones del acta posterior remitida a los asociados.



Las ganas acumuladas quedaron patentes en la forma de exponer e introducir los temas: un primer bloque correspondiente a temas pendientes a mayo de 2023, un segundo con fecha de redacción de septiembre y un tercer apartado para temas que ya se consideran superados o a los que no había lugar por no encontrarse el concejal correspondiente. Advirtió la corporación municipal que sería una "locura" que el plan de movilidad aprobado este año pueda ser una realidad en 2024, mientras que respecto al compromiso adquirido por la Marea de construir un polideportivo y un 'campo da festa' anexos mostró el Gobierno municipal su discrepancia. "No tienen una solución clara para que convivan", refleja el acta de la reunión. Sin embargo, la realidad dice que en la mayoría de puntos hubo voluntad de entendimiento, como los que hacen referencia a la construcción de vías o mejoras de accesibilidad. María Pita se comprometió a dar traslado a la Xunta o Puertos de Galicia de aquellas realidades que escapen a su responsabilidad. Incluso, solicitó a los vecinos cuál creen que es la ubicación óptima para la próxima estación de BiciCoruña.



De la movilidad y el plan pendiente para la misma a la acción de los perros sueltos en el parque Adolfo Suárez, de la exposición de los 30 puntos los vecinos sacan una conclusión positiva. “Queremos agradecer el despliegue de concejales y es bueno echar a andar temas pendientes”, afirma el presidente, José Ramón Calvete. “En líneas generales es bueno conocer el funcionamiento de este nuevo Gobierno, porque hay muchas cosas que han cambiado y no teníamos claras. Se han notado cambios para mejor en movilidad, fiestas o medio ambiente”, finaliza.