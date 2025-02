'AIRExS': impulsar la IA en la investigación de exoplanetas y estrellas

El gran reto tecnológico que supone el descubrimiento de exoplanetas y el desarrollo de nuevos métodos para su detección y análisis es una de las áreas frontera en la astrofísica actual. El CITIC de la UDC y el CSIC a través del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) se unen para impulsar la investigación y la innovación en esta área.

Será a través de la unidad “AIRExS: Artificial Intelligence for Research on Exoplanets and Stars” de la Universidade da Coruña, a la que se acaba de conceder la condición de unidad asociada de I+D+i del CSIC por un período de tres años. Se trata de una colaboración estratégica que refuerza la capacidad investigadora de la UDC al integrarse con la red de excelencia científica del CSIC. Esta colaboración permitirá compartir recursos, infraestructuras y talento, impulsando proyectos conjuntos en áreas prioritarias de investigación.



La científica del CITIC Minia Manteiga liderará esta unidad, en la que también participarán otros investigadores del centro de Investigación TIC de la UDC como José Carlos Dafonte, Manuel González Penedo y Eduardo Mosqueira, así como personal de apoyo investigador. Por parte del IAA la responsable será la astrofísica de origen gallego Cristina Rodríguez López.



Fortalecer la proyección internacional

La colaboración entre el CITIC y el CSIC impulsará el avance de técnicas avanzadas de inteligencia artificial, como el Machine Learning, para mejorar la detección y el análisis de exoplanetas. Esto permitirá una mayor precisión al analizar las señales débiles de los eclipses planetarios y facilitará el reexamen de grandes bases de datos de misiones como Kepler o Cheops mediante algoritmos tanto supervisados como no supervisados. La experiencia del CITIC en el manejo de los datos de la misión Gaia, junto con el conocimiento astrofísico del IAA-CSIC, permitirá mejorar la identificación y caracterización de las estrellas que dan origen a los sistemas planetarios.



Este acuerdo también fortalecerá la proyección internacional del CITIC y la UDC, consolidándolos como referentes en el uso de inteligencia artificial aplicada a la astrofísica. Investigadores jóvenes tendrán la oportunidad de participar en proyectos internacionales de la ESA y la NASA, trabajando en equipos prestigiosos y altamente internacionalizados. Además, estudiantes y profesionales de la UDC tendrán la posibilidad de obtener formación práctica y desarrollar sus carreras en un entorno interdisciplinario y global.



Así lo señala Minia Manteiga, quien afirma que “la colaboración con el CSIC es una excelente oportunidad para que nuestro grupo de investigación participe en proyectos internacionales enfocados en la detección de exoplanetas, tanto desde la Tierra como desde el espacio. Además, contribuirá a que los graduados de la UDC en Ingeniería Informática, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial puedan desarrollar proyectos multidisciplinares de investigación en equipos de alto nivel, con un destacado grado de internacionalización”.



Ampliar el conocimiento de la Vía Láctea y el universo

El CITIC de la Universidade da Coruña destaca por su estudio en la investigación astrofísica a través de su colaboración con los consorcios internacionales de las misiones Gaia y Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA). El equipo liderado por el Laboratorio Interdisciplinar de Aplicaciones de Inteligencia Artificial, tiene una posición de liderazgo en la clasificación y censo de estrellas de la Vía Láctea utilizando técnicas basadas en la Inteligencia Artificial. Su participación en Euclid se enfoca al análisis de los datos infrarrojos obtenidos por el instrumento NISP-SPEC de Euclid, con el objetivo de diferenciar galaxias de otros objetos estelares.



A través del desarrollo de algoritmos avanzados de inteligencia artificial, se contribuye significativamente a la caracterización de estrellas frías y objetos subestelares, como enanas marrones y exoplanetas, ampliando así el conocimiento sobre la Vía Láctea y el universo. Su labor se complementa con el trabajo realizado por otros equipos, consolidando a la institución como un referente en la investigación espacial y en el análisis de grandes volúmenes de datos astronómicos.